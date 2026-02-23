ปปท. เขต 8 ผนึกกำลังหน่วยงานภาคี ลงตรวจสอบ “สระว่ายน้ำ” ถูกปล่อยทิ้งร้าง

พังงา – สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 นำหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตาม ประเด็น สร้างสระว่ายน้ำ แล้วทิ้งร้าง ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา หลังได้รับข้อร้องเรียนจากภาคประชาชน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 (ปปท. เขต 8) ผนึกกำลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจติดตามกรณี “สระว่ายน้ำทิ้งร้าง” ภายใน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ต.นบปริง อ.เมืองพังงา หลังได้รับข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนว่าอาคารดังกล่าวถูกปล่อยร้าง ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่มีการปรับปรุงหรือบริหารจัดการที่เหมาะสม
นายสุภาพ ศิริ ผอ.ปปท. เขต 8 นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพังงา, กอ.รมน., สำนักงานคลังจังหวัด, ก.ธ.จ., สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพังงา, สำนักงานจังหวัดพังงา, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยร่วมกันลงพื้นที่ดูสระว่ายน้ำที่ถูกทิ้งร้างและชำรุดทรุดโทรมโดยไม่มีการดูแล ก่อนจะร่วมกันประชุมแก้ปัยหาร่วมกัน
ในการประชุมชี้แจง นางพิศมัย วงศ์แก้ว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้ข้อมูลว่า อาคารสระว่ายน้ำดังกล่าวเป็นสระมาตรฐานขนาด 25 x 50 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 แล้วเสร็จวันที่ 30 สิงหาคม 2539 และเปิดให้บริการเมื่อ 2 ธันวาคม 2540 โดยมี กรมพลศึกษา เป็นเจ้าของโครงการ ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเมื่อปี 2545 เพื่อดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการมาจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมา มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมบางส่วน เช่น เปลี่ยนแท่นกระโดดน้ำ และติดตั้งลู่ว่ายน้ำ แต่ยังไม่เคยปรับปรุงครั้งใหญ่ และยังใช้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำต่อเนื่องถึงปี 2566
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาเข้าตรวจสอบโครงสร้าง และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ได้รับผลการสำรวจพบว่า โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารมีการแตกร้าวจนเห็นเหล็กเสริมจำนวนมาก และเกิดสนิม หากไม่ปรับปรุงอาจทำให้โครงสร้างสูญเสียกำลังรับน้ำหนัก เสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงมีความเห็นให้งดใช้อาคารและเร่งดำเนินการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย
ประกอบกับทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขาดบุคลากรที่จะดูแลสระเพราะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้เกษียรไปหมดแล้ว ในขณะการของบประมาณจากกระทรวงมาปรับปรุงซ่อมแซมก็เคยขอไปแต่ก็ไม่เคยได้รับการสนับสนุน ซึ่งต่างจากการของบจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะได้รับการสนับสนุนมามากกว่า
นอกจากนี้ ในปี 2562 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้เสนอขอใช้ที่ดินทั้งแปลงเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาจังหวัดพังงา พร้อมรับโอนภารกิจบริหารจัดการสถานกีฬาในพื้นที่ แต่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สงวนสิทธิ์การใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวง และขอให้แจ้งความประสงค์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
คณะตรวจสอบได้มีมติร่วมกันให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน จัดตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำ รวมถึงสถานกีฬาที่ถูกปล่อยร้างอื่น ๆ พร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดต่อไป
นายสุภาพ ศิริ กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2 ทาง ทางแรกขอให้อบจ.พังงาที่เคยขอใช้พื้นที่ แจ้งความประสงค์อีกครั้ง ว่ายังมีความต้องการอยู่ แนวทางที่2 หากทางอบจ.พังงาไม่ต้องการแล้ว หรือทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่อนุญาต ก็ให้ทางกระทรวงสนับสนุนงบประมามาปรับปรุงซ่อมแซมและบริหารจัดการใช้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป