“อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล นานกว่า 30 ปี

สตูล - “อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล สืบสานรุ่นสู่รุ่นนานกว่า 30 ปี สร้างอาชีพพร้อมอนุรักษ์รสสัมผัสแห่งสตูล
ท่ามกลางกลิ่นหอมหวลของอาหารนับพันรายการใน ตลาดรอมฎอนเทศบาลตำบลควนโดน มีหนึ่งเมนูที่สะดุดตาด้วยกลิ่นหอมจากเตาถ่านแบบดั้งเดิม นั่นคือ “ขนมอาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมพื้นเมืองหาทานยากที่ส่งต่อสูตรลับจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 3 ทศวรรษ
นางรอฮานี แซะอาหลี วัย 45 ปี ทายาทผู้สืบทอดรุ่นที่ 3 เล่าว่า ตนขายขนมนี้มาตั้งแต่ลูกยังเล็กจนตอนนี้ลูกเป็นสาวแล้ว จากยุคสมัยที่ขาย 3 ชิ้น 20 บาท ปัจจุบันจำหน่ายในราคาเพียง ชิ้นละ 10 บาท โดยจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากอาปมของจังหวัดอื่น คือการเน้นไข่และหัวกะทิ มากกว่าแป้ง (แป้งครึ่งกิโลกรัมต่อไข่ถึง 45-50 ฟอง) ผสมน้ำตาลและแป้งข้าวเจ้าจนได้รสชาติกลมกล่อม
อาปมแลงังเตาถ่าน ของที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ “มีปุ่มนูนตรงกลาง” เป็นแผ่นวงกลม ต่างจากของภูเก็ตที่ม้วนได้ เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การใช้เตาถ่านและต้องใช้ไฟอ่อนเท่านั้น หากไฟแรงเกินไปขนมจะไหม้ทันที ความพิถีพิถันนี้เองที่ทำให้ขนมอาปมแลงังเตาถ่าน ยังคงครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน
นอกจากการจำหน่ายในช่วงเดือนรอมฎอนแล้ว นางรอฮานี ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรสอนทำขนมพื้นเมือง เพราะเชื่อมั่นว่าขนมพื้นเมืองสามารถสร้างงานสร้างรายได้จริง และไม่อยากให้สูตรขนมนี้เลือนหายไปตามกาลเวลา สนใจติดต่อวิทยากร โทร. 092-608-0829
นอกจากขนมอาปมแลงังแล้ว ตลาดรอมฎอนควนโดนยังรวมสุดยอดเมนูพื้นถิ่นอีกมากมาย อาทิ เมนูคาวซุปช่อมาลีร้อน ๆ, เครื่องในวัว, กุ้งเผา และอาหารทะเลสดใหม่ เมนูหาทานยาก โรตีโอ่งตามฉบับมุสลิมดั้งเดิม และขนมไทยอีกนับร้อยชนิด เวลาเปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงเวลาละศีลอด ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนและสัมผัสเสน่ห์อาหารพื้นเมืองที่หาชิมได้ยาก ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ณ ตลาดรอมฎอนควนโดน