xs
xsm
sm
md
lg

“อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล นานกว่า 30 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สตูล - “อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล สืบสานรุ่นสู่รุ่นนานกว่า 30 ปี สร้างอาชีพพร้อมอนุรักษ์รสสัมผัสแห่งสตูล

 ท่ามกลางกลิ่นหอมหวลของอาหารนับพันรายการใน ตลาดรอมฎอนเทศบาลตำบลควนโดน มีหนึ่งเมนูที่สะดุดตาด้วยกลิ่นหอมจากเตาถ่านแบบดั้งเดิม นั่นคือ “ขนมอาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมพื้นเมืองหาทานยากที่ส่งต่อสูตรลับจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 3 ทศวรรษ

นางรอฮานี แซะอาหลี วัย 45 ปี ทายาทผู้สืบทอดรุ่นที่ 3 เล่าว่า ตนขายขนมนี้มาตั้งแต่ลูกยังเล็กจนตอนนี้ลูกเป็นสาวแล้ว จากยุคสมัยที่ขาย 3 ชิ้น 20 บาท ปัจจุบันจำหน่ายในราคาเพียง ชิ้นละ 10 บาท โดยจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากอาปมของจังหวัดอื่น คือการเน้นไข่และหัวกะทิ มากกว่าแป้ง (แป้งครึ่งกิโลกรัมต่อไข่ถึง 45-50 ฟอง) ผสมน้ำตาลและแป้งข้าวเจ้าจนได้รสชาติกลมกล่อม


อาปมแลงังเตาถ่าน ของที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ “มีปุ่มนูนตรงกลาง” เป็นแผ่นวงกลม ต่างจากของภูเก็ตที่ม้วนได้ เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การใช้เตาถ่านและต้องใช้ไฟอ่อนเท่านั้น หากไฟแรงเกินไปขนมจะไหม้ทันที ความพิถีพิถันนี้เองที่ทำให้ขนมอาปมแลงังเตาถ่าน ยังคงครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน

นอกจากการจำหน่ายในช่วงเดือนรอมฎอนแล้ว นางรอฮานี ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรสอนทำขนมพื้นเมือง เพราะเชื่อมั่นว่าขนมพื้นเมืองสามารถสร้างงานสร้างรายได้จริง และไม่อยากให้สูตรขนมนี้เลือนหายไปตามกาลเวลา สนใจติดต่อวิทยากร โทร. 092-608-0829

นอกจากขนมอาปมแลงังแล้ว ตลาดรอมฎอนควนโดนยังรวมสุดยอดเมนูพื้นถิ่นอีกมากมาย อาทิ เมนูคาวซุปช่อมาลีร้อน ๆ, เครื่องในวัว, กุ้งเผา และอาหารทะเลสดใหม่ เมนูหาทานยาก โรตีโอ่งตามฉบับมุสลิมดั้งเดิม และขนมไทยอีกนับร้อยชนิด เวลาเปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงเวลาละศีลอด ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนและสัมผัสเสน่ห์อาหารพื้นเมืองที่หาชิมได้ยาก ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ณ ตลาดรอมฎอนควนโดน







“อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล นานกว่า 30 ปี
“อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล นานกว่า 30 ปี
“อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล นานกว่า 30 ปี
“อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล นานกว่า 30 ปี
“อาปมแลงังเตาถ่าน” ขนมโบราณคู่ตลาดรอมฎอนควนโดน จ.สตูล นานกว่า 30 ปี