เอาอยู่อีกไหม! “นายกแป้น” ให้วาดการ์ตูนทับภาพศิลปินนานาชาติทำตลาดฟื้นน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “นายกแป้น” สร้างเสียงวิจารณ์ขรมให้นครหาดใหญ่อีกระลอก หลังนำอาจารย์และนักศึกษาจากหลายมหา’ลัยลุยระบายสีวาดการ์ตูนบนป้ายคอนกรีตสวนหย่อมโนรา หวังโปรโมตตลาดไนท์พลาซ่าที่จะเปิดใหม่ แต่กลับไปวาดทับ “ภาพวาดผลงานศิลปินนานาชาติ” ที่มาช่วยฟื้นฟูเมืองหลังโควิด-19
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ “นายกแป้น” หรือนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้สร้างเรื่องฮือฮาที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขรมขึ้นมาใหม่อีกระลอก ด้วยการลบภาพวาดผลงานของศิลปินนานาชาติที่มาช่วยฟื้นฟูและบูมเมืองหลังเหตุการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อ 3 ปีก่อน จนเป็นที่ถกเถียงกันขนานใหม่ อันเป็นความต่อเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างอื้อฉาวจากกรณีมหาอุทกภัยถล่มเมืองหาดใหญ่ปลายปีที่แล้ว
ปรากฏการณ์นี้เริ่มจากเพจเฟซบุ๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ได้โพสต์ภาพ “นายกแป้น” นำอาจารย์และนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมกันระบายสีวาดการ์ตูนสื่อถึงอาหารและแหล่งท่องเที่ยวบนป้ายคอนกรีตต่างๆ ในสวนหย่อมธรรมนูญวิถี (สวนหย่อมโนรา) เพื่อโปรโมตตลาดไนท์พลาซ่าที่กำลังจะเปิดช่วงเดือน เม.ย.2569 นี้ แต่กลับเป็นการวาดทับ “ภาพวาดผลงานศิลปินนานาชาติ” ซึ่งมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมอยู่ด้วย
ต่อมาเฟซบุ๊ก Subin Muangchan ของนายสุบิน เมืองจันทร์ นายกสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ ได้แชร์โพสต์แล้วเขียนจดหมายเปิดผนึกและตั้งคำถาม “การสร้างสรรค์หรือทำลาย” ถึงผู้บริหารเทศบาล ความว่า ข้าพเจ้าและเครือข่ายศิลปินไทยและนานาชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปะนานาชาติ ณ เมืองหาดใหญ่ เมื่อ 3 ปีก่อน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนผนังสาธารณะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ การฟื้นฟูเมืองและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ผลงานดังกล่าวมิได้เป็นเพียงภาพศิลปะ แต่เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งมีคุณค่าต่อภาพลักษณ์เมือง การท่องเที่ยวและจิตวิญญาณของชุมชน
“การที่ผลงานถูกลบออกและวาดทับใหม่เพื่อใช้พื้นที่ทำตลาด ทำให้ศิลปินและเครือข่ายนานาชาติรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผลงานดังกล่าวเป็นผลงานร่วมที่สะท้อนความหวังและพลังใจให้กับเมืองหาดใหญ่ในช่วงเวลาสำคัญ มีเหตุผลสำคัญอย่างไรที่ต้องลบผลงานของศิลปินเหล่านั้นครับ โปรดชี้แจงงให้กับศิลปินทราบด้วยครับ”
ตามด้วยเฟซบุ๊ก Sumrit Boonrat ของนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หลายสมัย โดยเฉพาะสมัยที่แล้วที่มีส่วนร่วมผลักดันโครงการศิลปะนานาชาติฟื้นฟูและบูมเมืองหาดใหญ่ ได้แชร์โพสต์พร้อมให้ความเห็นว่า การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นน่าดีกว่า ศิลปินเจ้าของผลงานก็จะมาร่วมงาน Hatyai Recover international Artist camp in March 2026 มาทำกิจกรรมฟื้นฟูวาดหาดใหญ่ รอให้เขามาวาดทับผลงานของตัวเองไม่ดีกว่าหรือ
จากนั้นได้กลายเป็นไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย โดยเฉพาะประเด็นการกระทำของผู้บริหารเทศบาล มีการเชื่อมโยงไปถึงมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมวาดภาพ ซึ่งเรื่องนี้มีอาจารย์จาก มทร.ศรีวิชัยได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้ว มีการนำภาพวาดเก่ามาแสดงเปรียบเทียบ ขณะที่ศิลปินนานาชาติบางคนที่ทราบเรื่องก็โพสต์เสียใจ ที่สำคัญ 5-11 มี.ค.2569 นี้ศิลปินนานาชาติที่ร่วมวาดภาพเก่าจะมารวมตัวกันอีกครั้งในงาน Hatyai Recover International Artists Camp 2026 ครั้งที่ 7 เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเมืองหาดใหญ่หลังภัยพิบัติ และมีการนำภาพเก่ามาพิมพ์บนกระเป๋าผ้ารณรงค์ในงานนี้ด้วย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากเทศบาลนครหาดใหญ่มีแผนใช้สวนหย่อมโนราเปิดเป็นตลาดไนท์พลาซ่าช่วงเดือน เม.ย.2569 อ้างว่าหาดใหญ่ต้องไปต่อหลังผจญวิกฤตน้ำท่วม โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยคือ ม.ศิลปากร ม.เชียงใหม่ และ ม.อ. ออกแบบโดย Hatyai Connext x JBIE Studio x ชุมชนละม้ายสงเคราะห์ วาดภาพโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี เทศบาลสนับสนุนพื้นที่และอุปกรณ์สี พร้อมทั้งรับการสนับสนุนจาก บจม.หาดทิพย์ และ Lee Gardens Plaza Hotel