สว.สายสื่อถามหาหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้ป่วยจิตเวชที่กลายเป็นอันตรายต่อสังคม

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา กลุ่มสื่อสารมวลชน และผู้สร้างวรรณกรรม ได้กล่าวถึงปัญหาของผู้ป่วยจิตเวช โดยเฉพาะที่เกิดจากการเสพยาเสพติดซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน ตำบล และมีอาการหลอนและคลุ้มคลั่ง เช่นกรณีของผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการเสพยาเสพติด และก่อเหตุแย่งอาวุธปืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยิงผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์เสียชีวิตที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ป้องกันได้ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีมาตรการในการนำผู้ป่วยจิตเวชจากชุมชนไปสู่สถานที่บำบัด หรือควบคุมเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อประชาชน
ทุกวันนี้จำนวนผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้าน ตำบล ในชุมชนต่างๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น กล่าวคือทุกหมู่บ้านมีผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่ติดยาเสพติด มีอาการหลอน คลุ้มคลั่ง และอาละวาดทำร้ายคนในครอบครัว รวมทั้งคนในชุมชน กลายเป็นอันตรายต่อผู้คนในสังคม วันนี้ตำรวจสายตรวจต้องมีไม้ง่ามประจำรถสายตรวจ แต่การรับแจ้งความให้ระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง อาละวาดทำร้ายผู้คนกลายเป็นคดีที่เกิดขึ้นทุกวัน และคนคลุ้มคลั่งเหล่านี้เมื่อทำการควบคุมตัวแล้ว ก็สามารถดำเนินคดีได้หากยังไม่มีการทำร้ายใคร และเมื่อนำส่งสถานบำบัด แพทย์ก็จะให้ยากลับไปรักษาตัวที่บ้านเพราะไม่มีสถานที่ในการบำบัด สุดท้ายก็ยังคงเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นอันตรายกับผู้คนในชุมชนเช่นเดิม และกลายเป็นภาระของตำรวจในการต้องระวังป้องกันไม่ให้คนป่วยเหล่านี้ทำร้ายคนในชุมชน
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ปัญหาของผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตหลอน และคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด ทั้งยาบ้า ยาไอซ์ และน้ำกระท่อม หน่วยงานไหนที่เป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบ ในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ออกไปจากชุมชน เพื่อไปทำการบำบัดรักษา รวมทั้งการควบคุมเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อคนในสังคม เพราะที่ผ่านมาเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชเหมือนไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบ จึงขอฝากเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลให้ตระหนักถึงภัยของผู้ป่วยเหล่านี้ ซึ่งเหมือนกับระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดสร้างความสูญเสียให้กับสังคม ถ้ารัฐบาลยังไม่เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เราอาจจะต้องสูญเสียบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่าง ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร ผอ.รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อีกไม่รู้เท่าไหร่ จากการกระทำของผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการติดยาเสพติด