ปักหมุดความอร่อยช่วงรอมฎอน “ไก่อบโอ่ง-ไก่หมุน” เจ้าเด็ดเมืองสตูล

สตูล - ปักหมุดความอร่อย “ไก่อบโอ่ง-ไก่หมุน” เจ้าเด็ดริมถนนยนตระการกำธร เส้นทางขาออกนอกเมือง ก่อนถึงสามแยกไฟแดงควนสตอ (ชายแดนวังประจัน) อ.ควนโดน จ.สตูล เปิดขายเพียงช่วงเดือนรอมฎอน มียอดพุ่งเฉียดร้อยตัวต่อวัน
วันนี้ (22 ก.พ.) หากใครที่ขับรถผ่านไปมาบนถนนยนตระการกำธร เส้นทางขาออกนอกเมือง ก่อนถึงสามแยกไฟแดงควนสตอ (ชายแดนวังประจัน) อ.ควนโดน จ.สตูล ในช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดปีนี้ จะต้องสะดุดตากับกลิ่นหอมโชยของ “ไก่อบ” เจ้าดังที่ตั้งอยู่ริมทาง ซึ่งกลายเป็นจุดเช็กอินความอร่อยที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมและนักท่องเที่ยว ที่แวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสาย
ความน่าสนใจของร้านนี้อยู่ที่การนำเสนอไก่ 2 รูปแบบ ไซส์ใหญ่ขนาดเกือบ 2 กก. ที่ใช้สูตรหมักเครื่องเทศเข้มข้นตัวเดียวกัน แต่ให้เนื้อสัมผัสที่ต่างกันอย่างชัดเจนตามความชอบของลูกค้า โดยไก่หมุนเน้นความฉ่ำ นุ่มละมุนลิ้น ส่วนไก่อบโอ่งเนื้อจะมีความแห้งและหอมกรุ่นกว่า ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงละศีลอด
เบื้องหลังความอร่อยที่ “น้องหนา” และ “มาย” พนักงานในร้านใส่ใจ คือการใช้เวลาอบนานถึง 2-3 ชั่วโมง โดยเฉพาะการอบต้องใช้เตาถ่าน และย้ำว่าต้องใช้ไฟอ่อนเท่านั้น เพราะหากเร่งไฟจะทำให้หนังไหม้แต่เนื้อในไม่สุก การคุมไฟที่พอดีจึงทำให้ไก่สุกทั่วถึงทั้งตัว และคงความหอมของเครื่องเทศไว้อย่างครบถ้วน
โดยร้านนี้จะเปิดขายเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้น โดยเริ่มตั้งเตาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป เพื่อเตรียมไก่ร้อน ๆ ให้ทันช่วงเวลาแก้บวช ซึ่งมียอดขายการันตีความอร่อยถึง 80-90 ตัวต่อวัน ในราคาที่เป็นกันเองในราคาครึ่งตัวแบ่งซีก 125 บาท และยกทั้งตัว 250 บาท ติดต่อสั่งจองได้ที่เบอร์ 098-674-7468 (มาย)