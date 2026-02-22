ททท.พังงา ร่วมกับโรงแรมบ่อแสนวิลล่า จัดกิจกรรม "Phang Nga Camping Vibe ชูจุดเด่นเที่ยวพังงาได้ตลอดปี

พังงา - ททท.พังงา ร่วมกับโรงแรมบ่อแสนวิลล่า จัดกิจกรรม "Phang Nga Camping Vibe 2026" เปิดแคมเปญ Phang Nga Camping Vibe 2026 ยกระดับการท่องเที่ยวในภูมิภาค ท่ชูจุดเด่น ท่องเที่ยวได้ตลอดปี
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ณ ลานจามจุรี โรงแรมบ่อแสนวิลล่า อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับทางโรงแรมบ่อแสนวิลล่า ได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดตัว แคมเปญ "Phang Nga Camping Vibe 2026" ขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์จังหวัดพังงาให้เป็น จุดหมายแคมป์ปิ้งระดับภูมิภาคที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
โดยนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา กล่าวว่า พังงามีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและได้ผลักดันการท่องเที่ยวในรูปแบบแคมป์ปิ้งต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำภาพลักษณ์ แต่ยังมุ่งกระตุ้นการเดินทางและการพักค้างคืนในรูปแบบแคมปิ้งที่ พังงา
โดยนำเสนอ "6 วิวสุดปัง" ได้แก่ ทะเลหมอก ป่าเขา ลำธาร อุทยานทะเล และวิวชมดาว (Dark Sky) เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่หลากหลายตอบโจทย์ นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ ภายในงานจัดเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ Camp Life Zone แสดงศักยภาพผู้ประกอบการและนำเสนอแพ็กเกจแคมป์ปิ้งพังงา Camp Life Bazaar Zone รวมอาหาร เครื่องดื่ม และตลาดอุปกรณ์แคมป์ปิ้งCamp Stage Zone การแสดงดนตรีโฟล์กและอะคูสติก โดยศิลปินชื่อดังลานนา คัมมินส์ และดวงดาวเดียวดาย ช่วยสร้างบรรยากาศ ซิลล์กลางธรรมชาติ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็กเกจแคมป์ปิ้งภายในงานยังได้รับสิทธิพิเศษเป็นของที่ระลึกจาก ททท.พังงา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางและพักค้างคืน พร้อมสื่อสารเชิงรุกกิจกรรมแคมป์ปิ้งพังงาผ่านช่องทางออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ และคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์เพื่อชูภาพลักษณ์พังงาให้เป็น "จุดหมายแคมป์ปิ้งที่ต้องมาเยือน" ได้ตลอดทั้งปี ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่เพจ ททท.สำนักงานพังงา "สุขทันทีที่เที่ยวพังงา"