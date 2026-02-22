ศูนย์นวัตกรรมสปาฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการสปา เพื่อยกระดับบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “การยกระดับศักยภาพบุคลากรและพิธีมอบใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการสปา เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรทางธุรกิจสปาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “การยกระดับศักยภาพบุคลากรและพิธีมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปา” ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย โดยมี ดร.พุทธพร บุญณะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพกล่าวรายงานการดำเนินงาน ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวต้อนรับและเปิดงาน และคุณนิติธร เทพบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
พิธีรับใบอนุญาตฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ ล้อมพรม ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางมามอบใบอนุญาตฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปา (Spa Manager) ประจำปี 2569 ของศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในครั้งนี้ อีกทั้ง การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับคุณชวนัสถุ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย
ปัจจุบันหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งหลักสูตร ที่มีความโดดเด่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง มีผู้สนใจเข้าอบรมทั้งในพื้นที่ภูเก็ต ต่างจังหวัด และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเปิดอบรมมาแล้วตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี จำนวน 11 รุ่น ขับเคลื่อนการยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรทางธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน