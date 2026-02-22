จับแล้ว! คนร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผาเจ้ามอลลี่ เหตุโกรธที่เข้าไปกัดไก่ชนในคอกจนตาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตร.แถลงจับได้แล้วคนร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผาเจ้ามอลลี่ อ้างโกรธที่เข้าไปกัดไก่ชนในคอกจนตาย โดยใช้ถังน้ำพลาสติกใส่น้ำมันราดและจุดไฟเผา
วันนี้ (22 ก.พ.) ความคืบหน้าคดีเจ้ามอลลี่สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ อายุ 2 ปี เพศเมีย สีน้ำตาล หลังถูกคนใจร้ายราดน้ำมันและจุดเผาจนเสียชีวิตอย่างน่าสงขลา ล่าสุด ที่ สภ.เมืองสงขลา พล.ต.ท.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้แถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้ โดยสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วเมื่อคืนนี้
หลังจากตำรวจ 5 หน่วย ทั้งชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลา ชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา ชุดสืบสวนภาค 9 ตำรวจกองปราบ กองกำกับการ 6 และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 นำทีมโดย พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา, พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ อิทสร ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา และ พ.ต.อ.กีรติ ตรีวัย ผกก.สภ.เมืองสงขลา ร่วมกันลงพื้นที่สืบสวนหาเบาะแสมา 6 วันเต็ม
โดยคนที่ทำทราบชื่อ นายเจริญ คำวุ่น อายุ 56 ปี หรือ ยาว ซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่ถนนแหลมขวัญ ซอย 4 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา หลังจากที่ตำรวจเชิญตัวมาสอบสวนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ และได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือราดน้ำมันและจุดไฟเผาเจ้ามอลลี่จริง เพราะโกรธที่เจ้ามอลลี่เข้าไปกัดไก่ชนในคอกที่เลี้ยงไว้ข้างบ้านพัก
และเมื่อคืนนี้ตำรวจได้คุมตัว นายเจริญ ไปชี้จุดเกิดเหตุรวม 3 จุดคือ 1.จุดที่มอลลี่มากัดไก่ในเล้า 2.จุดที่ใช้ถังใส่น้ำมันสาดมอลลี่ซึ่งอยู่ข้างบ้าน และ 3.จุดที่นำไก่ชนที่ถูกกัดตายไปทิ้งในป่าละเมาะ หมู่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา พร้อมของกลางที่ตำรวจยึดคืนมาได้ 4 รายการ เป็นถังพลาสติกมีหูหิ้วใส่น้ำมัน 1 ใบ ไก่ชนตัวผู้ถูกกัดตาย 1 ตัว รองเท้าแตะและกางเกงขาสั้นสีเขียวที่สวมใส่ในคืนก่อเหตุ
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์ และกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรฯ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับไทม์ไลน์ของเจ้ามอลลี่หลุดออกจากบ้านเมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 13 ก.พ.69 เจ้าของได้ประกาศตามหาผ่านโซเชียล จนพบตัวเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 ก.พ.69 ซึ่งชาวบ้านไปพบบาดเจ็บสาหัสถูกเผานอนอยู่ข้างสระน้ำ ในซอย 4 ถนนแหลมขวัญ 5 และวันที่ 16 ก.พ.69 เจ้าของได้เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสงขลา และวันที่ 20 ก.พ.69 เจ้ามอลลี่เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 06.00 น. ขณะรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวันที่ 21 ก.พ.69 ตำรวจก็สามรถจับกุมคนร้ายได้
และจากที่ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้ ทางองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลา ได้มอบเงินรางวัลนำจับให้ชุดจับกุม 37,000 บาท และภาคประชาชนอีก 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาด้วย เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์ทั้งสุนัขจรจัดและสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม