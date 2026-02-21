“ตรัง” เตรียมจัดงานเทศกาลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ประจำปี 69

ตรัง - เตรียมจัดงานเทศกาลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นศรี ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.นี้ เพื่อสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และธรรมชาติอันงดงาม
จังหวัดตรัง เตรียมจัดงานเทศกาลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นศรี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569 ณ บริเวณถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และธรรมชาติอันงดงาม พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานคือ ลูกลม เครื่องมือภูมิปัญญาทำจากไม้ไผ่ ใช้ไล่นกในนาข้าว และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของชุมชน รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นอีกหลากหลาย อาทิ การประกวดลูกลมและว่าวไทย การสาธิตงานหัตถกรรมพื้นถิ่น การเรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นศรีที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ตลาดย้อนยุค อาหารพื้นบ้าน สินค้าชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และคอนเสิร์ตทุกค่ำคืน
ล่าสุดบริเวณทุ่งนานาหมื่นศรี ได้มีการติดตั้งลูกลมเรียงรายเต็มผืนนาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด และจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังเสียงลูกลมที่หมุนตามแรงลมเกิดเป็นเสียงกังวานอันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิตเกษตรกรรมดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน ส่วนอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวจุดเด่นที่อยู่ใกล้งานนี้คือ ถ้ำเขาช้างหาย ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และระบบนิเวศที่สมบูรณ์