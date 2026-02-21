ผู้การภาค 9 นำตำรวจ 5 หน่วยบุกตรวจดีเอ็นเอ-ค้นบ้านผู้ต้องสงสัยเผา “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผบช.ภาค 9 นำกำลังตำรวจ 5 หน่วยลงพื้นที่ล่าตัวคนร้ายที่ราดน้ำมันจุดไฟเผาเจ้ามอลลี่ เข้าตรวจสอบบ้านต้องสงสัย เก็บหลักฐาน พบคราบและแกลลอนน้ำมัน แต่ยังปฏิเสธ ส่วนรางวัลนำจำตอนนี้พุ่ง 87,000 บาทแล้ว
ความคืบหน้า กรณีเจ้ามอลลี่ สุนัขไซบีเรียน ที่ถูกคนใจร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผาและเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ จนกลายเป็นคดีดังที่สังคมให้ความสนใจและรอดูว่าคนร้ายเป็นใคร
ล่าสุด วันนี้ (21 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ อิทสร ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.กีรติ ตรีวัย ผกก.สภ.เมืองสงขลา พร้อมกำลังตำรวจ 5 หน่วย ทั้งชุดสืบสวนตำรวจภูธรจ.สงขลา ชุดสืบสวนภาค 9 ชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และตำรวจกองปราบ นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านใน ม. 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านต้องสงสัย เพื่อเก็บพยานหลักฐาน
จากการตรวจบริเวณบ้านพบร่องรอยน้ำมัน อยู่บนพื้นหน้าบ้าน และแกลลอนน้ำมัน ที่อยู่ในบริเวณบ้าน และยังพบว่าภายในบ้านมีกลิ่นน้ำมันอย่างรุนแรง ตำรวจ สพฐ.9 ได้เก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้ว และยังเก็บ DNA ของเจ้าของบ้านเอาไว้ด้วย รอผลตรวจว่าเชื่อมโยงกับการเผาเจ้ามอลลี่หรือไม่
ขณะนี้ ชุดสืบสวนได้สอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ไปแล้วกว่า 10 ปาก ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรับสารภาพว่าก่อเหตุเผาเจ้ามอลลี่
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภาค 9 เปิดเผยว่า ได้สั่งการและกำชับให้ตำรวจทุกหน่วยเร่งเก็บหลักฐานอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อยืนยันตัวตนคนร้ายให้ได้ เพราะว่าขณะนี้ผู้ต้องสงสัยยังปฏิเสธต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนและแน่นหนาเพื่อเตรียมมัดตัว
ส่วนรางวัลนำจับ ตอนนี้ พุ่งแล้ว 87,000 บาท ซึ่งมีประชาชนร่วมกับเดอะโฮบสงขลาได้ตั้งรางวัลนำจับ ให้แก่บุคคลที่ให้เบาะแสจนจับตัวคนร้ายได้