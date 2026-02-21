“ศุภาลัย” รุกอสังหาฯ ภูเก็ต เปิดตัวคอนโดหรู “ศุภาลัย ซีนิค เบย์ คอนโด” ลุยต่ออีก 3 โครงการในปี 69 มูลค่ากว่า 2 พันล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “ศุภาลัย” รุกอสังหาฯ ภูเก็ต เปิดตัว “ศุภาลัย ซีนิค เบย์ คอนโด” คอนโดวิลล่าวิวทะเลพาโนรามาอ่าวปอ 18 ยูนิต เจาะดีมานด์ลงทุน-ต่างชาติ-กลุ่ม Long Stay มั่นใจอสังหาฯ ภูเก็ตลุยเปิดต่ออีก 3 โครงการในปี 69 มูลค่ากว่า 2 พันล้าน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวโครงการ ศุภาลัย ซีนิค เบย์ คอนโด “Supalai Scenic Bay Condo Phuket” ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ.2569 นี้ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ระดับพรีเมียม สไตล์วิลล่าติดทะเล ที่โดดเด่นด้วยความเป็นส่วนตัวสูง มีเพียง 18 ยูนิต ทุกห้องเปิดรับวิวทะเลอ่าวปอแบบพาโนรามา มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยเสมือนรีสอร์ตส่วนตัว ใกล้ชายหาดเพียง 200 เมตร ในราคาเริ่มต้น 7.29 ล้านบาท เปิดให้สัมผัสบรรยากาศจริงในงาน พร้อมข้อเสนอและสิทธิพิเศษเฉพาะภายในงาน
นายชวกร เพ็ชรสลับแก้ว ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานโครงการภูมิภาค 3 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นหนึ่งในทำเลอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความสนใจสูง ทั้งจากนักลงทุนและผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยติดทะเล ซึ่งมีข้อจำกัดด้านที่ดินและซัพพลาย ส่งผลให้มีแนวโน้มสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การพักผ่อนระยะยาวแบบ Long Stay มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว จำนวนยูนิตไม่มาก และ คุณภาพการอยู่อาศัยระดับพรีเมียม
“บริษัทมองว่า แนวโน้มการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้คาดว่าจะมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า 5 -10 % ทั้งระดับบนและระดับล่าง และเชื่อว่าหากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ อสังหาฯ ภูเก็ตยังคงเติบโตไปอีกนาน ซึ่งมีผลมาจากการเติบโตทางการท่องเที่ยวและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านคมนาคม เช่น การพัฒนาสนามบิน และโครงการขนาดใหญ่ในภูเก็ต ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาโครงการใหม่ในรูปแบบ Low Density-High Privacy ของ ศุภลัย ที่ล่าสุดได้เปิดตัวโครงการ “ศุภาลัย ซีนิค เบย์ คอนโด” บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ บริเวณบ้านอ่าวปอ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต บนทำเลริมทะเลที่หายากของจังหวัดภูเก็ต เป็นการตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยคุณภาพและการลงทุนระยะยาว มูลค่าโครงการประมาณ 158 ล้านบาท เป็นการสร้างประสบการณ์ ให้กับผู้อยู่อาศัยให้ได้สัมผัสกับความสุขที่หาได้ง่ายๆ กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
ยกระดับการอยู่อาศัยให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อน ภายใต้แนวคิด “Your Everyday Escape” มอบทั้งความสงบ ความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศการพักผ่อนระดับรีสอร์ต ในราคาเริ่มต้น 7.29 ล้านบาท โครงการได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยอาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 6 อาคาร เพียงชั้นละ 1 ห้อง รวม 18 ยูนิต เพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุด พร้อมการจัดวางผังอาคารที่ไม่บังวิวซึ่งกันและกัน ทุกยูนิตเปิดรับวิวทะเลอ่าวปอแบบพาโนรามาได้อย่างเต็มสายตา
สำหรับห้องพักมีแบบเดียว มีพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง 66 ตารางเมตร ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และ 1 ห้องนั่งเล่น ตกแต่งครบแบบ Fully Furnished ด้วยดีไซน์โมเดิร์นพรีเมียม เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย เลือกใช้วัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานตกแต่ง ผสานบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านเข้ากับความหรูหราสไตล์รีสอร์ตอย่างลงตัว และยังรองรับไลฟ์สไตล์ Pet Friendly จัดเต็มด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันครบครัน เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์รีสอร์ต เช่น ระบบ Home Automation, Digital Door Lock, กล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสิทธิการใช้บริการของทางโรงแรม และส่วนลดสำหรับอาหาร สปา ภายใน Supalai Scenic Bay Resort & Spa (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาคอนโดมิเนียมติดทะเลที่มีเอกลักษณ์ และแตกต่างจากคอนโดมิเนียมทั่วไปอย่างแท้จริง
ส่วนสาเหตุที่เลือกพื้นที่บริเวณอ่าวปอ ในการลงทุน เนื่องจากทำเลอ่าวปอ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ริมชายฝั่งอ่าวปอ เป็นหนึ่งในทำเลที่เงียบสงบ และผสานธรรมชาติเข้ากับไลฟ์สไตล์คุณภาพได้อย่างลงตัว ใกล้ชายหาดเพียงไม่กี่ก้าว เติมเต็มฟีลการพักผ่อนระดับรีสอร์ตอย่างแท้จริง ใกล้ Supalai Scenic Bay Resort & Spa และรองรับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวพักผ่อนทางทะเล ด้วยใกล้ท่าเรืออ่าวปอ และ Ao Por Grand Marina ขณะเดียวกันยังเดินทางสะดวกสู่แหล่งช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Lifestyle ถลาง, Porto de Phuket และสนามบินนานาชาติภูเก็ต
สัมผัสประสบการณ์แห่งการอยู่อาศัยสุดพิเศษ ท่ามกลางธรรมชาติทะเลและภูเขาที่โอบล้อม เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโครงการและเลือกเป็นเจ้าของก่อนใคร ภายในงาน Grand Opening วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โครงการ ศุภาลัย ซีนิค เบย์ คอนโด พบข้อเสนอและสิทธิพิเศษเฉพาะผู้จองภายในงาน จัดเต็มของแถมหลายรายการ ฟรี! อาทิ เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ครบทุกห้อง ชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวพร้อม Hob & Hood เครื่องทำน้ำร้อนและฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย ระบบ Digital Door Lock ค่าส่วนกลาง 2 ปี และส่วนลดพิเศษ* ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://supalai.ly/49W96YT (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) ติดตามข้อมูลของโครงการได้ที่ www.supalai.com หรือสอบถามข้อมูล โทร.1720
อย่างไรก็ตาม ตลอด 2 วันของการจัดงานเปิดตัว คาดว่าจะมียอดจองประมาณ 60-70 % ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจองไปแล้วประมาณ 30 % โดยลูกค้าที่จองจะมีทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติ ซื้อเพื่อลงทุนและ อาศัยเอง
นายชวกร ยังกล่าวต่อว่า จากที่บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ได้วางแผนที่จะลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 นี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนพัฒนาอสังหาฯในภูเก็ต เพิ่มอีก 3 โครงการ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งแนวสูงและแนวราบ ประกอบด้วย โครงการ ศุภาลัย ซีนิค เบย์ คอนโด ที่อ่าวปอ ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วในวันนี้ โครงการที่ 2 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 444 ยูนิต ดำเนินการในพื้นที่ เชิงทะเล และ โครงการที่ 3 เป็นโครงการแนวราบ ลงทุนในพื้นที่ใกล้อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีฯ บนเนื้อที่ 30 ไร่ โดยโครงการนี้จะเริ่มในช่วงปลายปี 2569 นี้ จากภาพรวมเป้าหมายการลงทุนทั้งประเทศ 28 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท