สลด! มือปืนยิงเพื่อนบ้านดับ ลั่นไกยิงตัวเองตายคาบ้าน

พังงา - คืบหน้ามือปืนยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต ที่พังงา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมตำรวจในพื้นที่เข้าชันสูตรพลิกศพมือปืนลั่นไกยิงตัวเองเสียชีวิตดับคาบ้าน
วันนี้ ( 21 ก.พ.69 ) พ.ต.อ.ปรีชา บาริงพัฒนกูลผกก.สภ.คุระบุรี อ.คุระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงา แพทย์เวรประจำโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 87 ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อชันสูตรพลิกศพ นายประภาศ บุญเสน อายุ 50 ปี มือปืนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นายฮาลีม โต๊ะหมัด อายุ 64 ปี เพื่อนบ้านเสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 ก.พ.69 หลังก่อเหตุได้ขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีขึ้นไปอยู่บริเวณเขานุ้ย หาดอ่าวเคย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี ได้สนธิกำลังตำรวจจากหลายฝ่ายและฝ่ายปกครอง อ.คุระบุรี ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นบนภูเขาหลังอ่าวเคย และบริเวณใกล้เคียง จนทราบว่าเมื่อกลางดึกของวันที่ 21 ก.พ.69 นายประภาศฯ มือปืนก่อเหตุ ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามกดดันจนได้ปรากฎตัวอีกครั้งในหมู่บ้าน ได้ลงมาขออาหารกินจากชาวบ้าน และพยายามหลบหนีเข้าไปในป่าอีกจำนวนหลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามติดตามต่อเนื่อง
จนถึงเวลาประมาณ 02.30 น. ของวันที่ 21 ก.พ.69 โดยประมาณ นายประภาศฯ ได้เดินกลับเข้าไปในบ้านพักของตนเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพื่อนของนายประภาศฯ ได้พยายามเจราจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่นายประภาศฯ ไม่ยอมมอบตัว จนกระทั่งเวลาประมาณ 04.25 น. โดยประมาณ ได้ยินเสียงปืนดังจากในบ้านของนายประภาศฯ จึงได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นที่เกิดเหตุ พบว่านายประภาศฯ ได้ใช้อาวุธปืนฯยิงตัวเองถึงแก่ความตาย จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลังฐานจังหวัดพังงา พร้อมแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบศพนายประภาศฯมือปืนนายก่อเหตุ ลักษณะศพนั่งบนเก้าอี้โซฟา ไม่สวมเสื้อสวมกางเกงยีนส์ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายพบรูกระสุน 1 รู เลือดไหลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงนำร่าง ส่งโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ต่อไป
ทางด้าน ผกก.สภ.คุระบุรี กล่าวว่า ปมเหตุนอกจากเรื่องขัดแย้งที่ดินแล้วอีกสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.69 นายประภาศได้ถูกตำรวจ สภ.คุระบุรี จับอาวุธปืน จำนวน 2 กระบอกได้ที่บ้านพักหลังดังกล่าวฯ ถูกดำเนินคดี เรื่องอยู่ระหว่างศาลจังหวัดตะกั่วป่า ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลและในวันเกิดเหตุเป็นวันเดียวกันที่ศาลฯนัดฟังคดี แต่นายประภาศมาก่อเหตุยิงผู้ตายเสียชีวิต เพราะชนวนน่าจะเข้าใจผิดคิดว่า ผู้ตายแจ้งให้ตำรวจมาจับอาวุธปืน จนทำให้เป็นเกิดความโกรธแค้นก่อเหตุบุกมายิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต แล้วในที่สุดตัวเองยอมปลิดชีพตายตาม