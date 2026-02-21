หมอเทวดา! ชาวบ้านแห่รักษาโรคต้อตาภูมิปัญญาไทยโบราณ ตัดต่อด้วยกะลาตาเดียว เข้าคิวรอแถวยาวเหยียด

กระบี่ – ชาวบ้านแห่รักษาโรคต้อตากับหมอบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาไทยโบราณ ตัดต่อต้าด้วยกะลาตาเดียว ชาวบ้านมารักษาแล้วหาย จนมีคนมารักษาจำนวนมากจนต้องเข้าแถวยาวเหยีด
วันนี้ ( 21 ก.พ.69 ) ชาวบ้านที่เป็นตาต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อลม เดินทางมารักษาการตัดต้อแบบโบราณ ที่บ้านนายเดชณรงค์ เผือกสุวรรณ หรือหมอฉุย อายุ 39 ปี ที่บ้านเลขที่ 235 หมู่ 2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ หลังมีการแชร์ในโซเชียลกันเป็นจำนวนมากว่ามีผู้มารักษาแล้วหาย กลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม จึงเดินทางมารักษา โดยนำหมากพลู ธูปเทียน เงิน 3 บาท เป็นค่ายกครู และต้องรักษาทำพิธีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
ผู้ป่วยที่มารักษาครบ3 วัน เปิดเผยว่า มีอาการดีขึ้น ต้อเนื้อยุบตัวลง ปิดเปิดตาได้คล่องขึ้น ไม่เจ็บ มองเห็นได้ชัดเจน ที่ผ่านมารักษาโดยกินยาแผนปัจจุบัน แต่ไม่หาย ไม่กล้าไปผ่าตัดลอกตา เนื่องจากต้องรักษาตัวหลายวันและบางคน ไม่มีคนดูแลขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงหันมารักษาแบบโบราณ หลังเห็นมีการแชร์ในโลกโซเชียล
นายเดชณรงค์ เผือกสุวรรณ เปิดเผยว่า วิชารักษาต้อนี้ มีการสืบสายวิชามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทวด ปู่ย่า รุ่นพ่อแม่มาถึงรุ่นตน โดยทดลองรักษาคุณแม่จนหาย มีการเผยแพร่ออกไปทางโซเซียลทำให้มีคนมารักษากันเป็นจำนวนมาก โดยเปิดรักษาตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น.ทุกวัน เว้นวันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากไม่เชื่อว่ามารักษาแล้วจะหายหรือไม่ก็ไม่ต้องมา
การตัดต้อเป็นศาสตร์การรักษาดวงตาโรคทางตาอีกแขนงหนึ่ง ที่ใช้พุทธศาสตร์ บทสวดมนต์พุทธคุณผสมอำนาจสมาธิจิตผ่านวิธีการแห่งพิธีกรรม โดยการตัดเมล็ดข้าวสาร บนกะลาตาเดียว มีความนัยแอบแฝงอยู่แบบปาฏิหาริย์หลายคนที่เป็นหมอสืบสายวิชาได้รับการรักษา ถ้ามีการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเป็นประจำและสงเคราะห์คนไข้ด้วยความเมตตาธรรม
การถ่ายทอดวิชาด้วยการให้ท่องจำ ห้ามเขียนหรือจด เน้นย้ำท่องจำอย่างเดียวจนขึ้นใจ ถึงจะมอบกะลาตาเดียวแห่งครูให้มาเป็นครูหมอตาต้อ ไว้รักษาคนไข้อีกต่อไป