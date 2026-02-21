ขายรถของโจรให้ตำรวจ! รวบหนุ่มพัทลุงพร้อมขอฃกลางอ้างเพื่อนเอามาจำนำแต่ไม่มาไถ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจปลอมเป็นลูกค้าทักซื้อ ก่อนรวบหนุ่มพัทลุงโพสต์ขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยมา อ้างไม่รู้ว่าเป็นของโจร เพื่อนเอามาจำนำแต่ไม่มาไถ่คืน
วันนี้ (21 ก.พ.) ที่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนล่อซื้อและจับกุมนายกิติวัฒน์ พรหมอักษร อายุ 27 ปี ชาว จ.พัทลุง พร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมคู่มือรถ ซึ่งเป็นรถที่ถูกขโมยและแจ้งหายไว้ที่ สภ.นาขยาด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เริ่มจากนายกิตติวัฒน์ได้โพสต์ขายรถจักรยานยนต์คันนี้ผ่านเฟซบุ๊ก และมี ตชด.43 นายหนึ่งเห็นและรู้ว่าเป็นรถที่ถูกขโมยไป ทีม ตชด.จึงวางแผนจับกุมโดยส่งข้อความไปติดต่อขอซื้อและตกลงขายกันในราคา 6,000 บาท ลดให้ 500 บาท และนัดส่งมอบรถคันที่หน้าวัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายกิตติวัฒน์ได้นำรถคันนี้มาส่งให้ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม
จากการสอบถาม นายกิตติวัฒน์อ้างว่า รถคันนี้ ตนได้รับจำนำมาจากนายหมัด ซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในราคา 5,000 บาท โดยไม่รู้ว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาและเมื่อรถหลุดจำนำเพื่อนไม่มาไถ่คืน จึงโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊ก และไม่รู้เลยว่าลูกค้าที่ทักมาซื้อเป็นตำรวจ
หลังจับกุม เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวส่ง สภ.นาขยาด จ.พัทลุง เพื่อดำเนินคดีในข้อหา "รับของโจร" โดยการจับกุมครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ตชด.43 ภายใต้การควบคุมสั่งการของ พ.ต.อ. พิมณรัตน์ ธรรมาธิป ผกก.ตชด.43 พ.ต.ท.สุริวงค์ สมทรง รอง.ผกก.ตชด.43 พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง สว.การข่าว.ตชด.43 และทีมปฏิบัติการที่มีชุดปฏิบัติการข่าว ตชด.43 ชุดข่าวลับ ตชด.43 และชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา