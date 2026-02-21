อดีตผู้ใหญ่บ้านปืนโหด! กระหน่ำยิงลูกเขยดับคาหน้าบ้าน ขณะกลับมาตามง้อเมียรักที่ทะเลาะทุบตีกัน

สุราษฎร์ธานี – อดีตผู้ใหญ่บ้านปืนโหด ใช้ปืนกระหน่ำยิง ขาใหญ่ฉายา “เอ็มหนองไทร” ลูกเขยวัย 40 ปี 11 นัด ดับคาหน้าบ้าน ขณะกลับมาตามง้อขอคืนดีเมียรักหลังมีปากเสียงทุบตีกัน หลังก่อเหตุยืนรอมอบตัวต่อตำรวจ
เมื่อเวลา ประมาณ 06.45 น. วันนี้ (21 ก.พ. 69 ) ร.ต.ท.ศรีชัช ลิ้มสุวรรณ ร้อยเวร สภ.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายมีผู้เสียชีวิตบริเวณที่เกิดเหตุ ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับ พ.ต.ท.พูลศักดิ์ พระวิวงค์ รอง ผกก.สืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 8 หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอกาญจนดิษฐ์ แพทย์เวร รพ.กาญจนดิษฐ์
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า 4 ประตูสีบอร์นม่วง หมายเลขทะเบียน ญต 2977 กทม. จอดอยู่หน้าบ้านผู้ก่อเหตุ บนถนนหมู่บ้านวัดเขานางเภา ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ ที่บริเวณกระบะด้านท้ายมีรอยถูกกระสุนปืน 1 รู บนถนนพบ ปลอกกระสุนปืนขนาด 11 มม.กระจายเกลื่อนจำนวน 7 ปลอก ห่างจากตัวรถมาประมาณ 3 เมตร พบร่างผู้เสียชีวิต ชาย 1 ราย ชื่อ นายรัฐพล ฤทธิพันธ์ หรือ ฉายาเอ็ม คลองไทร อายุ 40 ปี ชาวตำบลครองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ตามลำตัวมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนจำนวน 5 แห่ง และพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 5 ปลอก ตกอยู่ใกล้ศพ และมีดพกอีก 1 เล่ม เจ้าหน้าที่จึงจัดเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่สำนวนคดี ทางนายเอกพี่ชายคนตายทราบเรื่องจึงเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมจุดธูปเชิญวิญญาณกลับไปบ้านเพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อ นายจรงค์ แดงประเทศ หรือ ผู้ใหญ่เป็ด อายุ 58 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ ผู้เป็นมือปืนก่อเหตุยิงนายเอ็มเสียชีวิต ก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ได้หลบหนีไปไหน
จากการสอบปากคำในเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุบอกว่า เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ผู้เสียชีวิตเป็นอดีตลูกเขยที่เลิกกับลูกสาวของตนไปได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อขอคืนดีกับเมีย แต่ลูกสาวไม่เปิดประตูจึงขับรถกลับไป แต่ในช่วง 5 นาฬิกาเศษผู้ตายได้ขับรถย้อนกลับมาอีกครั้งและพยายามจะเปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้านพร้อมพูดจาข่มขู่ว่าจะยิงให้ตาย อดีตผู้ใหญ่บ้านจึงใช้อาวุธปืนขนาด 11 มม.ยิงออกไป เมื่อนายเอ็มถูกยิงได้รับบาดเจ็บจึงวิ่งหนีตายเข้าไปยังสวนของชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามและล้มลง แต่อดีตผู้ใหญ่บ้านก็ตามไปใช้ปืนขนาด 9 มม.จ่อยิงในระยะเผาขนอีก 5 นัด นายเอ็มตายคาที่ จึงกลับเข้าบ้านรอมอบตัวโดยไม่ได้หลบหนีไปไหน
ขณะที่ นส.อ้อ ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า คนตายได้ขับรถมาจอดโดยไม่ดับเครื่องยนต์เสียงท่อรถแต่งดังมากตนจึงเปิดประตูบ้านออกไปเพื่อจะบอกให้ดับเครื่องยนต์ แต่พอเปิดประตูบ้านเสียงก็ดังขึ้นต่อเนื่องตนตกใจจนทำอะไรไม่ถูก พอเสียงปืนสงบเดินออกไปดูคนถูกยิงพบว่าตายแล้วจึงรีบโทรแจ้งตำรวจ
ชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า คนตายกับภรรยาเป็นคนไม่ยอมคนกันทั้งคู่ มักมีปากเสียงทะเลาะตบตีกันเป็นประจำและก่อนหน้านี้ประมาณ 3 วันก็ทะเลาะวิวาทกันภายในบ้านจนไล่ทุบกันมาถึงถนน
ผู้สื่อข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ ที่บันทึกภาพไว้ได้ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 05.28 น. ผู้ตายได้ขับรถกระบะคันดังกล่าวเข้ามาและไปจอดที่หน้าบ้านภรรยา ต่อมาเวลา 05.39 น. เสียงทูตมรณะก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวน 7 นัด พร้อมเสียงคนตายร้องบอกว่า “พอแล้ว ยอมแล้ว” แต่ยังมีเสียงปืนดังต่อ ในขณะเดียวกันมีรถเก๋งขับผ่านมาต้องเบรครถตัวโก่งและเข้าเกียร์ถอยรถกลับมาทันที และต่อมาก็มีรถซาเล้งขับผ่านมาอีกคัน หลังจากเสียงปืนที่ดังขึ้น 7 นัดสงบลงประมาณ 2 นาที เสียงปืนก็ดังขึ้นอีก 5 นัด ท่ามกลางเสียงร้องของผู้ตายและเสียงผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์