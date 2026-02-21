ยะลาระทึก! ผู้ใหญ่บ้านใน อ.ยะหาชักปืนยิงผู้ช่วยคลุ้มคลั่งถือพร้าบุกจะฟันหน้าบ้านพัก

ยะลา – เกิดเหตุระทึกขวัญในพื้นที่อำเภอยะหา ผรส.เกิดอาการคลุ้มคลั่งถือมีดพร้าบุกเข้าหาผู้ใหญ่บ้านถึงหน้าบ้านพัก จนถูกยิงสวนเพื่อป้องกันตัวได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
วานนี้ (20 ก.พ.) เวลาประมาณ 08.10 น. ศูนย์วิทยุ สภ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับแจ้งเหตุทางสายด่วน 191 ว่าเกิดเหตุใช้อาวุธปืนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณบ้านพักเลขที่ 71/1 หมู่ที่ 6 บ้านปือรอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของ พ.ต.ต.กฤษณพงศ์ บัวงาม พนักงานสอบสวน สภ.ยะหา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการอัสนี พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าบ้านพักของนายต่วนดนหญา กูบือโด อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ละแอ
ส่วนผู้บาดเจ็บคือ นายมูหัมหมัด ดารุ อายุ 35 ปี ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.) ในพื้นที่เดียวกัน สภาพถูกยิงเข้าที่บริเวณขาได้รับบาดเจ็บ โดยมีผู้ให้การอ้างว่า ก่อนเกิดเหตุ นายมูหัมหมัดเกิดอาการคลุ้มคลั่งและถือมีดพร้าเป็นอาวุธบุกเข้ามาจะทำร้ายนายต่วนดนหญาถึงบริเวณหน้าบ้าน ในจังหวะวิกฤต นายต่วนดนหญาจึงวิ่งเข้าบ้าน ก่อนตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเพื่อระงับเหตุและป้องกันตัว จนทำให้นายมูหัมหมัดได้รับบาดเจ็บและสงบสติอารมณ์ลงได้ ก่อนจะมีการประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร (อส.) เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษายังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
ทั้งนี้ พ.ต.อ.สายูตี กาเต๊ะ ผกก.สภ.ยะหา ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุของอาการคลุ้มคลั่งในครั้งนี้ว่ามาจากปัญหาสุขภาพจิตหรือปัจจัยอื่น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป