"นิพนธ์ บุญญามณี” ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย (แห่งใหม่)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.59 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย และอาคารประกอบด้วย อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งที่จอดรถนักท่องเที่ยว และอาคารรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) โดยนายก้องเกียรติ วิชชาพิณ นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย รองปลัดเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุพิมาย พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ภาครัฐภาคเอกชน คณะกรรมการชุมชน ภาคประชาชน และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิมายแห่งใหม่นี้ ก่อสร้างในพื้นที่ จำนวน 6 ไร่ บริเวณหน้าประตูชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลพิมาย เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ในอดีตเป็นสุขาภิบาล ตั้งแต่ยกฐานะ ปัจจุบัน เป็นเทศบาลตำบลพิมาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นระยะเวลา 27 ปี ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเอง และต้องใช้สำนักงานชั่วคราวมาโดยตลอด การขยายตัวของชุมชนเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ได้ส่งผลให้เทศบาลตำบลพิมาย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกช่วงวัย อาคารแห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
เทศบาลยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างสถานที่ซึ่งสามารถรองรับภารกิจต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่นในอนาคต โดยไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก