จัดใหญ่รับปีม้ากับงาน “แห่พระสะเดาะเคราะห์“ ประจำปี 2569

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ จัดใหญ่รับปีม้าในงาน “แห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2569” เพื่อยกระดับประเพณีอันทรงคุณค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (20 ก.พ.) นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณภายในมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ โดยมี นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงติ้ง) หาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ พร้อมแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับประเพณีอันทรงคุณค่าของเมืองหาดใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ให้คงอยู่สืบไป
โดยภายในงานมีบรรยากาศการประดับตกแต่งพื้นที่อย่างสวยงามตามแบบวัฒนธรรมจีน ผสานแสง สี เสียง และกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งขบวนแห่พระอันศักดิ์สิทธิ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน พิธีกังจูทียน และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและยังมีการแสดงของ ศิลปิน อาทิ เจนนิเฟอร์ คิ้ม , ก้อง สหรัด ,เบน ชลาทิศ และ อิ้งค์ ชิสา จาก เดอะวอยซ์ ออฟ ไซน่า ตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ในฐานะแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น