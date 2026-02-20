เผาแล้ว “มอลลี่” สุนัขไซบีเรียนที่ถูกคนใจร้ายจุดไฟเผา ตำรวจเรียกสอบผู้ต้องสงสัยแล้ว 2 ราย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เผาแล้วเจ้ามอลลี่สุนัขไซบีเรียนที่ถูกคนใจร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผา หลังเจ้าของได้พามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ มอ. ตำรวจเผยเชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบแล้ว 2 ราย ด้านองค์การสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาได้โพสต์ตั้งรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแสคนทำร้าย 3 หมื่นบาท
วันนี้ (20 ก.พ.) เวลา 13.30 น. นายสมชัย ชนะวรรโณ พร้อมกับภรรยาได้พาเจ้ามอลลี่ สุนัขไซบีเรียนที่ถูกคนใจร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผา ไปทำพิธีเผาแล้วที่ฌาปณสถานวัดแหลมพ้อ ที่ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา โดยมีผู้คนที่เห็นข่าว รวมทั้งคนที่ไปพบเจ้ามอลลี่ ตอนที่นอนบาดเจ็บคนแรก มาร่วมพิธีเผาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี ท่ามกลางบรรยากาศที่หดหู่ใจ โดยพิธีเผาเจ้ามอลลี่ก็ทำพิธีคล้ายกับพิธีฌาปณกิจทั่วไป และทุกคนที่ไปร่วมพิธีต่างร่วมกันไว้อาลัยให้เจ้ามอลลี่เป็นครั้งสุดท้าย
นายสมชัย เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับการประสานจากชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลาว่า ได้เชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ว่ายังไม่ยอมรับสารภาพ และตำรวจรอรวบรวมพยานหลักฐานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก็น่าจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร แต่ตอนนี้ยังไม่อยากปรักปรำใครรอให้ชัดเจนอีกนิดนึง
ด้านพ.ต.อ.กีรติ ตรีวัย ผกก.สภ.เมืองสงขลา เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เรียกตัวกลุ่มผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว 4 คน แต่ว่าทุกคนยังปฏิเสธ ขณะนี้ พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนเร่งลงพื้นที่เพื่อจะหาเบาะแสผู้ก่อเหตุและหลักฐานต่างๆ ตามเส้นทางที่เจ้ามอลลี่เดินออกจากบ้าน ซึ่งพบว่ามีระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร
ด้านองค์การสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาได้โพสต์ตั้งรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแสคนทำร้าย 3 หมื่นบาท