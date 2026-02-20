ตามรวบจนได้ หนุ่มสั่งยาบา 2 หมื่นเม็ด ให้ส่งทางบริษัทเอกชน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.วิชิต ตามรวบแล้วหนุ่มสั่งยาบ้า 2 หมื่นเม็ด ให้ส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ในพื้นที่ หลัง ตชด.425 ตรวจยึดได้ ส่งไม้ต่อให้ชุดสืบสวนวิชิตลากตัวดำเนินคดี
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก. สภ.วิชิต เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 14 ก.ย.68 เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.วิชิต ได้รับการประสานจาก ตชด.425 ว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยขนส่งผ่านช่องทางขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ตภูเก็ต โดย จนท.ตชด.425 เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานและทำการตรวจสอบ พบพัสดุที่มีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ได้รับมา จึงได้ตรวจสอบภายในพัสดุดังกล่าว โดยมีผู้จัดการสาขาคลังกระจายสินค้าและพนักงานร่วมทำการตรวจสอบ ภายในพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จริง จำนวน 20,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึด และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิตเพื่อดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด
ต่อมาชุดสืบสวน สภ.วิชิต ได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว กระทั่งมีพยานหลักฐานเพียงพอว่า นายพิเชษฐ์ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยเป็นผู้สั่งยาเสพติด และ เป็นเจ้าของยาเสพติดดังกล่าว เนื่องจากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงการรับพัสดุเป็นจำนวนหลายครั้ง จึงเข้าจับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิตดำเนินคดีเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา
ในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมกับฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลจังหวัดภูเก็ตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกันจะมีการสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง