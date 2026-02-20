คนร้ายโหดยิงวัว ของหนุ่มใหญ่ ชาวสุราษฎร์ฯ ตัดขา 2 ข้างตัดหัว ทิ้งซากไว้ดูต่างหน้า

สุราษฎร์ธานี – คนร้ายโหดยิงวัว ของหนุ่มใหญ่ ชาวสุราษฎร์ฯ ตัดขา 2 ข้างตัดคอเอาหัว ทิ้งซากที่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้า ด้านชาวบ้านผวาไม่กล้าผูกวัวทิ้งไว้ในสวนหวั่นถูกคนร้ายก่อเหตุซ้ำ
วันนี้ (20 กพ.69) นายมนัส สุดสวาสดิ์ อายุ 54 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ม.11 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เดินทางไปดูวัว จำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย วัวหนุ่มวัย 3 ปีเศษ และวัวแม่ลูกอ่อน ที่ผูกไว้ในสวนปาล์มน้ำมัน ห่างจากบ้านออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อเดินทางไปถึง ก็เห็นสภาพเจ้านวลวัวหนุ่ม น้ำหนักประมาณ 350 ถึง 400 กิโลกรัม ที่ตนรักเอ็นดูเหมือนลูก นอนตายใต้ต้นปาล์ม ในสภาพไม่มีหัว ไม่มีขาหลังทั้ง 2 ข้าง จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบร่องรอยล้อรถจักรยานยนต์ จึงคาดว่า เป็นคนพื้นที่อื่น ขับรถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ และ คาดว่าใช้อาวุธปืนยิงที่หัวเจ้านวลล้มลงตาย แล้วจึงใช้มีดแล่เอาขาส่วนสะโพกหลังไปทั้ง 2 ข้าง ส่วนหัวที่เอาไปด้วย สันนิษฐานว่า น่าจะใช้อาวุธปืนมีทะเบียนยิงที่หัวจึงตัดเอาไปทิ้งที่อื่นเพื่อทำลายหลักฐาน
นายมนัส ยืนยันว่าในอดีตที่ผ่านมาในพื้นที่ไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนเลย แต่พอหลังเกิดเหตุ ชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าที่จะผูกวัวทิ้งไว้ในสวนปาล์มน้ำมันเหมือนกับที่เคยปฏิบัติกันมา เนื่องจากเกิดความหวาดกลัวเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับวัวของตนเอง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
สำหรับตนเองขอยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครมาก่อน แต่ก่อนหน้านี้ลงสมัคร ส.อบต.แต่ไม่ผ่านแพ้เลือกตั้งแต่ก็ไม่ใช่ประเด็น วันนี้มาสูญเสียวัวที่ตนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดและรักเอ็นดูเหมือนลูกไปอีก ตอนนี้เสียใจมากๆ