ยิงดับคาบ้านที่คุระบุรี ผู้ก่อเหตุยังหลบหนีในพื้นที่ ส่วนสาเหตุคาดขัดแย้งเรื่องที่ดิน

พังงา –เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ 9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ขณะคนก่อเหตุยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ ส่วนสาเหตุคาดเกิดจากปัยหาเรื่องขัดแย้งที่ดิน ญาติฝั่งผู้เสียชีวิตเผยเคยถูกยิงขู่มาแล้ว
เมื่อเวลาประมาณ 08.20 น. พนักงานสอบสวนเวรสภ.คุระบุรี ได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในซอยท่าชาวน้ำ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อภายหลังคือ นายฮาลีม โต๊ะหมัด อายุ 64 ปี ถูกคนร้ายยิง 2 นัด เข้าที่ศรีษะขณะนั่งอยู่หน้าบ้านพัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์ สาขาพังงา เขตคุระบุรี พร้อมรถกู้ชีพโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ เร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายประภาศ อายุ 50 ปี หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างระดมกำลังปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมประสานฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนช่วยเฝ้าระวัง จากสถานการณ์ที่ผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกจับกุม ทำให้โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุประกาศแจ้งผู้ปกครองให้มารับเด็กนักเรียนกลับบ้านในช่วงเที่ยงของวันเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือเห็นความเคลื่อนไหวต้องสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที
ทางนางอุษา ภรรยาผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถมาเวียนบริเวณหน้าบ้านตนเองและสามี เห็น คิดว่าผู้ก่อเหตุมาซื้อของร้านค้าของชำ แต่ เมื่อเห็นสามีตนนั่งอยู่ได้เดินเข้ามาพร้อมชักปืนยิงจำนวน 3 นัด 2 นัด ถูกบริเวณบ้านส่วนอีก 1 นัดถูกสามีตนเองจนเสียชีวิต ขณะเกิดเหตุตนเองสามีและหลานได้นั่งอยู่
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ตนและสามี เคยมีปากเสียง และผู้ก่อเหตุเคยชักปืนยิงขู่มาแล้วกับลูกชายของตน แต่เคลียร์ปัญหาจบกันไปแล้ว ซึ่งตนกับคนก่อเหตุมีสวนอยู่ติดกัน ปัญหาเรื่องที่ดินเคยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินมา รังวัดสำรวจแนวเขตกันแล้วไม่มีใครล้ำแนวเขตกัน หลังจากนั้นตนเองก็ได้ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งปักรั้วทำเป็นแนวเขตที่ชัดเจน ต่อมาก็มีปัญหาผู้ก่อเหตุปาขวดใส่บ้าน ชักปืนขู่บ้าง ตนเองและสามีก็ได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับแจ้งความไว้ที่ สภ.คุระบุรี
ทางนางสาวอลิษา บิลหมัด 34 ปี ลูกสาวผู้ตาย กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนเองได้ฝากลูกไว้กับคุณพ่อและตนเองไปทำงาน หลังจากนั้นไม่นานทางบ้านได้โทรไปบอกว่าพ่อถูกยิง ซึ่งตนเองเคยทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยมีปัญหากับพ่อเพราะที่ดินที่พี่ชายอาศัย อยู่ติดกับของผู้ก่อเหตุ และก่อนหน้านี้ ช่วงที่พ่อเข้าไปตัดหญ้าที่สวน ผู้ก่อเหตุเคยยิงปืนขู่ มาแล้ว ซึ่งตนเองในฐานะลูกก็เคยไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว