ตลอดเดือนรอมฎอน! พ่อค้าชาวเบตงตั้งโต๊ะแจกน้ำดื่มน้ำแข็งอินทผลัมฟรี

ยะลา - เดือนแห่งการแบ่งปันน้ำใจพ่อค้าร้านขายของชำเมืองเบตง แจกน้ำดื่ม น้ำแข็ง อินทผลัม ฟรี ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน ส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในสังคมพหุวัฒนธรรม
วันนี้ (20 ก.พ.) นายรุสมาน ดอเลาะ เจ้าของร้านขายของชำ หน้าที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา ได้ตั้งโต๊ะหน้าร้านเพื่อแจกน้ำดื่ม น้ำแข็ง อินทผลัม ฟรี ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน ให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มาระหว่างการเดินทางกลับจากเลิกงานในช่วงเย็น เพื่อนำไปใช้ในการละศีลอดกับครอบครัว ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของเดือนรอมฎอน ส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในสังคมพหุวัฒนธรรม มุ่งหวังให้ชาวไทยมุสลิมได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ และเป็นการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกัน บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเบตง สร้างความปลาบปลื้มใจและรอยยิ้มให้แก่ผู้รับเป็นอย่างมาก
นายรุสมาน กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่เดือนรอฎอน เป็นประจำทุกปีที่ตนและครอบครัวจะแจกอินทผลัมและน้ำดื่มตลอดช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญของชาวมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งปัน การบริจาค (ซากาต) และการสร้างความเอื้ออาทรต่อกัน โดยผลอินทผลัม ที่แจกให้นั้น แม้จะเป็นผลไม้แห้ง แต่ก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำได้เช่นกัน เนื่องจากมีสารอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดน้ำ ดึงของเหลวเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย
“หลายคนจะละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผลัมและน้ำร่วมกัน ซึ่งมีประโยชน์ดีเยี่ยมทั้งในแง่การได้รับพลังงานและการให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย และฟื้นฟูร่างกายหลังการถือศีลอดมาตลอดทั้งวัน”