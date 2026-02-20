สมส. ม.อ. จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 2

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 2 มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การจ้างงานอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 69 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) จัดกิจกรรมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (450 ชั่วโมง) ณ ห้อง Oxford โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์สุชาติ เพริศพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ บุคลากร ม.อ. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้เข้าอบรมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ วันนี้นับเป็นอีกวันหนึ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจ สำหรับผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน ความสำเร็จในครั้งนี้มิได้หมายถึงเพียงวุฒิบัตรที่ได้รับ แต่คือบทพิสูจน์แห่งความตั้งใจ ความพยายาม ความอดทน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่านนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำงานและการดำรงชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะยังคงพร้อมที่จะสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในเส้นทางอาชีพ
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม กล่าวด้วยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การจ้างงานให้แก่คนพิการในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลจากการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีพัฒนาการด้านทักษะวิชาชีพ ความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อีกทั้งมีผู้ผ่านการอบรมได้รับการจ้างงานแล้ว จำนวน 10 คน นับเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมของโครงการดังกล่าวนี้
ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะได้ให้เกียรติกล่าวโอวาทแล้ว ยังได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 17 คน โดยมีตัวแทนองค์กรด้านคนพิการ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐมาร่วมแสดงความยินดีด้วย สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่คนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (450 ชั่วโมง) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การจ้างงานอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคู่การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่อาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 27 มกราคม 2569 ซึ่งตลอดระยะเวลาได้จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินพัฒนาการและสนับสนุนการก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นคงต่อไป