หลายภาคส่วนระดมช่วยชีวิตเต่าตนุเกยตื้นกลางอ่าวท่าเลน

ตรัง - หลายภาคส่วนระดมช่วยชีวิต “เต่าตนุ” เพศเมีย ขนาดตัวโตเต็มวัย หลังพบเกยตื้นกลางอ่าวท่าเลน จ.กระบี่ ก่อนส่งต่อให้ รพ.สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ฟื้นฟูดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนเตรียมคืนกลับสู่ทะเล
วันนี้ (20 ก.พ.) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ให้การช่วยเหลือเต่าตนุ เพศเมีย หลังพบลอยตัวผิดปกติกลางทะเลบริเวณอ่าวท่าเลน ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ศวอล.จึงเข้าตรวจสอบ ก่อนเร่งเคลื่อนย้ายเข้าสู่การดูแลรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
จากการตรวจประเมินเบื้องต้นพบว่า เป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) ความยาวกระดอง 108 เซนติเมตร กว้าง 101 เซนติเมตร อยู่ในช่วงโตเต็มวัย เพศเมีย สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์ ไม่พบแถบโลหะระบุตัวตน ภายนอกพบเพรียงเกาะบริเวณรยางค์บางส่วน และมีตะไคร่น้ำเกาะกระดองเล็กน้อย ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์ หรือร่องรอยการติดเครื่องมือประมง เต่ายังคงตอบสนองได้ดี สามารถว่ายน้ำ กินอาหาร และยกหัวหายใจได้ตามปกติ แต่มีอาการลอยตัว ไม่สามารถดำน้ำได้ตามธรรมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เปิดเผยว่า เต่าตนุตัวดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการอนุบาลและรักษา โดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ศวอล. ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง ที่เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการลอยตัว และวางแผนฟื้นฟูสุขภาพอย่างเป็นระบบ สะท้อนถึงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของหน่วยงานในพื้นที่ฝั่งอันดามัน ที่บูรณาการองค์ความรู้ บุคลากร และเครื่องมือทางวิชาการ เพื่อดูแลสัตว์ทะเลหายากทุกชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ