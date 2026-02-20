ตร.บุกค้นบ้านที่สะเดารวบหนุ่มซุกปืน หลังชาวบ้านร้องชอบพกปืนและเสพยาหวั่นอันตราย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตร.บุกค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.10 ถนนเขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา หลังชาวบ้านร้องเรียนมีชายหนุ่มชอบพกปืนและยุ่งเกี่ยวยาเสพติด หวั่นจะเกิดอันตราย จากการค้นพบปืนและกระสุนจำนวนหนึ่ง จึงรวบตัวชายคนดังกล่าวดำเนินคดี
วันนี้ (20 ก.พ.) พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผกก.หน.ตชด.437, ว่าที่ พ.ต.ต.ประเทืองทัย จันทองพูน, นายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอสะเดา ร่วมกันสั่งการให้ ร.ต.ท.ชัด ขาวทองหน.ชปข.ตชด.437 ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 และ ฝ่ายปดครองอำเภอสะเดา เข้าปิดล้อมตรวจค้น บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.10 ถนนเขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา หลังได้รับรายงานว่า ภายในบ้านหลังดังกล่าว มีผู้ชายอายุประมาณ 30-35 ปี รูปร่างสูงใหญ่ ผิวคล้ำ มีพฤติกรรมชอบพกปืนจนชาวบ้านเกรงจะเกิดอันตราย และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าปิดล้อมทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านหลังดังกล่าว พบกับ น.ส.เอ (นามสมมุติ) ได้แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน และภายในบ้านมีแฟนอยู่ด้วย น.ส.เอ จึงได้เรียกแฟนที่อยู่ภายในบ้านให้ออกมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นเมื่อแฟน น.ส.เอ ออกมา ก็ได้สอบถามทราบชื่อ คือ นายณัฐพล จันทร์เพชร หรือเดี่ยว อายุ 34 ปี เป็นคนพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสอบถามว่าภายในบ้านมีสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรืออาวุธปืน นายณัฐพล หรือเดี่ยว ตอบกลับว่าภายในบ้านไม่มีสิ่งของผิดกฎหมาย และยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติด และไม่ได้มีอาวุธปืนตามที่ถูกกล่าวอ้าง
เจ้าหน้าที่จึงได้พา นายณัฐพล หรือเดี่ยว พร้อมทั้ง น.ส.เอ แฟนสาวที่เป็นเจ้าของบ้าน ให้พาไปค้นภายในบ้าน จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบ อาวุธปืนขนาด 9 มม. พร้อมแม็กกาซีน ซุกซ่อนอยู่ภายในโถส้วมในห้องน้ำ เจ้าหน้าที่จึงนำตัว นายณัฐพล หรือเดี่ยว มาดูอาวุธปืน และสอบถามว่าอาวุธปืนกระบอกนี้เป็นของใคร นายณัฐพล หรือเดี่ยว ให้การว่า ปืนกระบอกนี้มีคนที่รู้จักกันนำมาตั้งไว้ที่บ้าน แต่ตนเองยืนยันว่าไม่ได้ยิงปืน จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
และบริเวณรอบบ้านซึ่งเป็นสวนก็ยังพบกับกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 กล่อง ซุกซ่อนอยู่ภายในป่าอ้อยข้างบ้าน เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบถาม นายณัฐพล หรือเดี่ยว อีกครั้งก็ให้การรับสารภาพว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตนเองจริง มีไว้เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินโดยไม่ได้มีเจตนาอื่น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย จากนั้นได้นำตัว นายณัฐพล หรือเดี่ยว ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป