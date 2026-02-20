ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นในทู้ จ.ภูเก็ต ในงาน ถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ย้อนวิถีชุมชนเก่าแก่ 26–28 ก.พ.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลเมืองกะทู้ แถลงความพร้อมจัดงาน ถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ย้อนวิถีชุมชนเก่าแก่ 26–28 ก.พ.นี้ สัมผัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นในทู้ ผ่านอาหารพื้นเมือง ศิลปะการแสดง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 ก.พ.69 เทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงาน ถนนสายวัฒนธรรมวิถีในทู หรือ “งานท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมกะทู้” ประจำปี 2569 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีชุมชนบนถนนสายวัฒนธรรม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวรรณยุทธิ์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นางสาวสุภาวดี ไพพักตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และ พ.ต.ท. ภูมิ เสมวรนันท์ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้ ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมของการจัดงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตั้งแต่เทศบาลตำบลกะทู้ ไปถึง ศาลเจ้ากะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลกะทู้ เข้าร่วม ณ ร้านหน้าเทศบาลณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้
สำหรับงาน ถนนสายวัฒนธรรมวิถีในทู หรือ “งานท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมกะทู้” ประจำปี 2569 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เดินทางย้อนเวลา เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนกะทู้ ผ่านถนนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิต และความทรงจำที่ยังคงมีชีวิต ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านอาหารพื้นเมือง ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งล่าสุด
โดยภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายตลอด 3 วัน เช่น จุดกิจกรรมและจุดถ่ายภาพย้อนวันวาน 3 จุด, ถ่ายรูปกับน้องบี้หลาน และผู้สวมชุดร่อนแร่จำลองวิถีเหมืองแร่กะทู้, แต่งชุดจีนถ่ายภาพภายในศาลเจ้ากะทู้, บรรเลงดนตรีกู่เจิง และการแสดงศิลปินเปิดหมวก, จำหน่ายของเล่นโบราณ และกิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์, การละเล่นพื้นบ้าน พร้อมโซนกาแฟโบราณ, เวทีประกวดร้องเพลง เวทีคาราโอเกะ และเวทีรำวงชุมชน, สาธิตการทำขนมพื้นเมืองกะทู้ วันละ 2 ชนิด ตลอดทั้ง 3 วัน, ถ่ายภาพกับตัวละครจากเรื่องพระถังซัมจั๋ง
และการตกแต่งเมืองในบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนรวมทั้ง บริการรถลากสามล้อถีบสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีร้านอาหารและร้านค้าชุมชนจำนวนมากให้เลือกชิมและเลือกซื้อ สร้างบรรยากาศถนนคนเดินวัฒนธรรมที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวา
ทั้งนี้ งานดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจังหวัดภูเก็ตในมุมมองที่ลึกซึ้ง แตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป เพราะทุกก้าวบนถนนสายนี้ คือการเดินผ่านเรื่องเล่า วิถีชีวิต และความทรงจำของชุมชนที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน และ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางบนถนนสายวัฒนธรรมแห่งกะทู้
อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นายวรรณยุทธิ์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ คาดว่าจะมีประชาชน และ นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานจำนวนมาก และมีรายได้สะพัดไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท เช่นเดียวกับการจัดงานเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งในพื้นที่ตำบลกระทู้นั้นจะมีประชาชนชาวกระทู้และประชาชนแฝงที่เข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจะทำให้การจับจ่ายในการจัดงานดังกล่าวคึกคัก