ผบ.มทบ.42 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2569

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผบ.มทบ.42 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (Unit School) ประจำปี 2569
วันนี้ (19 ก.พ.) ที่อ่างเก็บน้ำ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ภูมเดชา พ่วงเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (Unit School) ประจำปี 2569 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายพลเรือน และชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้อง ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งมีกำหนดการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2569 โดยการฝึกภาคปฏิบัติ มีวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ได้ทำการฝึก การปฏิบัติการชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ได้ทำการฝึกการลำเลียงผู้ประสบภัยทางน้ำ และจำลองสถานการณ์การกู้ชีพผู้ที่หมดสติ การทำ CPR และใช้เครื่อง AED พร้อมทั้งลำเลียงผู้ป่วยนำส่งยังโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจาก กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 42 และหน่วยขึ้นตรง พร้อมทั้งหน่วยเฉพาะกิจสงขลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองพลพัฒนาที่ 4 และหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 2569 ที่ทางกระทรวงกลาโหมได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570