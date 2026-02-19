ชุมพร - ปิดจ๊อบภารกิจไล่ล่าระทึก! ตร.สนธิ กำลัง สืบชุมพร-ภาค 8 รวบตัวผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน หลังกระโดดจากรถไฟขบวนกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ขณะจอดสถานีหลังสวนนี้ ล่าสุดตามรวบได้คาห้องพักรีสอร์ทที่ อ.สวี
กรณีการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาหลบหนีระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 01.10 น. ของวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังควบคุมตัว นายสหรัฐ คนไว อายุ 32 ปี ชาวจังหวัดสระแก้ว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสระ ที่ จ. 426/2568 ในข้อหาสนับสนุนการฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บัญชีม้า) เดินทางมุ่งหน้าไปยัง สภ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะขบวนรถไฟกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก เข้าจอดเทียบชานชาลาสถานีรถไฟหลังสวน จ.ชุมพร นายสหรัฐ ได้อาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอ วิ่งหนีและกระโดดลงจากโบกี้รถไฟหายเข้าไปในป่าละเมาะท่ามกลางความมืดสนิท ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามไล่ติดตามแต่ไม่พบตัวเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นอุปสรรค
หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.จิตเกษม สนขำ ผบก.ภ.จว.ชุมพร ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน สภ.หลังสวน ประสานความร่วมมือกับ ชุดสืบสวน สภ.สวี, ชุดสืบสวน ภ.จว.ชุมพร และตำรวจชุดสืบสวน ภาค 8 ระดมกำลังปูพรมค้นหาและตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
กระทั่งล่าสุด เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (19 ก.พ.) เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายสหรัฐได้หลบหนีไปเปิดห้องพักกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านเขาน้อย ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร จึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถชาร์จตัวผู้ต้องหาไว้ได้สำเร็จโดยผู้ต้องหาไม่มีโอกาสขัดขืน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายสหรัฐมายัง สภ.หลังสวน เพื่อทำการสอบสวนและบันทึกจับกุมเพิ่มเติม นอกจากคดีเดิมที่ติดตัวอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีในข้อหา “หลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพนักงาน” เพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหา ก่อนจะประสานพนักงานสอบสวน สภ.บ้านนาสาร มารับตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป