ท่องเที่ยวและกีฬาสงขลา แถลงข่าวจัดงาน “Hi Songkhla” สัมผัสเสน่ห์วิถีสองเล

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “Hi Songkhla สีสันชายหาด วิถีเมืองสองเล” ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 69 และวันที่ 7-8 มี.ค. 69 นี้
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “Hi Songkhla สีสันชายหาด วิถีเมืองสองเล” ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 69 และวันที่ 7-8 มี.ค. 2569 ภายใต้แนวคิดเชิญชวนผู้คนมาทักทายและสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์เมืองสองเล ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว อาหาร กีฬา และไลฟ์สไตล์ริมทะเล ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก
โดยมึ นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, นายวันชัย ปริญญาศิรินายกเทศมนตรีนครสงขลา, พ.ต.อ.กีรติ ตรีวัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และ ผศ.อุดร นามเสน ประธานชมรมกระดานโต้คลื่นจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ริมทะเลสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
กิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ที่ย่านเมืองเก่าสงขลา ชวนนักท่องเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ชิมอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบทะเลสาบสงขลา ร่วมประกวดลาเต้อาร์ต และชมการแสดง Motion Visual Lighting ที่บ้านนครใน ถนนนครนอก และวันที่ 7–8 มีนาคม 2569 กับมหกรรมกีฬาทางน้ำและการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ Paddle, SUP Board, Surfski, SUP Sprint มวยทะเล วิ่งกระสอบ วิ่งเปี้ยวทะเล และพายเรือคายัก พร้อมแคมป์ปิ้งริมทะเล ณ สวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ที่รวมฟู้ดทรัค ดนตรีสด และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ริมทะเลอย่างครบครัน