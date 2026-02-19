ผู้ใหญ่บ้านคนดีแห่งเมืองพังงา เก็บกระเป๋าสตางค์ ตกข้างทาง นำส่ง นร.เจ้าของกระเป๋า

พังงา – ชื่นชม! ผู้ใหญ่บ้านคนดีแห่งเมืองพังงา เก็บกระเป๋าสตางค์ ระหว่างทาง ประสานส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่ เผยเงินทุกบาทอยู่ครบสร้างความดีใจให้เจ้าของเป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.บางม่วง พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราภายในหมู่บ้านบางมรวน (บาง-มะ-รวน) หมู่ 5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และสังเกตเห็นวัตถุสีน้ำตาล ตกลงอยู่บริเวณริมถนนข้างป้อมตรวจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจึงเข้าไปตรวจสอบ พบว่าเป็น กระเป๋าสตางค์แบบพกพา ภายในมีเงินสดจำนวน 1,103 บาท พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียนและเอกสารสำคัญ
หลังจากพบกระเป๋า ผู้ใหญ่บ้าน รีบประสานงานไปยังกำนันตำบล ที่ปรากฏและโพสต์ลงโซเชียล เพื่อตามหาเจ้าของกระเป๋า จนสามารถติดต่อ "น้องนักเรียน" เจ้าของกระเป๋าได้สำเร็จ ซึ่งน้องเผยว่าก็รู้สึกดีใจและซาบซึ้งในน้ำใจของผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างมากเพราะเป็นเงินค่าขนมและค่าใช้จ่ายสำคัญ แต่เมื่อทราบว่ามีผู้เก็บได้และนำมาคืน
ทางนางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.บางม่วง กล่าวว่า ขณะที่ตนเองพร่อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ปฏิบัติภารกิจตรวจความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ได้พบกระเป๋าเงินด้านในมีเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารบัตรนักเรียนและเงินสด จึงได้ติดต่อประสานไปยังกำนันในพื้นที่ตามเอกสารและโพสต์ลงโซเชียลเพื่อตามหาเจ้าของกระเป๋าให้มารับคืน
ซึ่งตนรู้สึกเห็นใจเด็กนักเรียน เงินจำนวนนี้สำหรับเด็กนักเรียนมันมีค่ามาก และการทำเอกสารใหม่มันยุ่งยาก สิ่งสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ที่เราต้องทำให้เป็นตัวอย่างในฐานะผู้นำชุมชนที่จะช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ สร้างรอยยิ้มและตอกย้ำภาพลักษณ์ "คนพังงาใจดี" ได้เป็นอย่างดีต่อไป