ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชน กระโดดรถไฟหนี ยังลอยนวล

ชุมพร – ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน กระโดดรถไฟหนี ที่สถานีหลังสวน จ.ชุมพร เข้าไปในป่าละเมาะ หลบหนีลอยนวล ตำรวจเร่งไล่ล่า แต่ยังไร้วี่แวว
วันนี้ ( 18 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุผู้ต้องหาคดี ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ได้กระโดดรถไฟขณะจอดที่สถานีรถไฟหลังสวน หลบหนีไปอย่างลอยนวล ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนกลางดึกเมื่อเวลา 01.00 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ควบคุมตัว นายสหรัฐ คนไว อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสระ ที่ จ. 426/2568 ลง 14 พฤศจิกายน 2568 ในข้อหา “สนับสนุนการกระทำผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ผู้สนับสนุนกระทำผิดฐานร่วมกันโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จฯ และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนโดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จับกุมได้บนขบวนรถไฟรถเร็วที่ 170 ยะลา-กรุงเทพอภิวัฒน์ ขณะจอดที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ เมื่อเวลา 15.10 น.ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา และนำผู้ต้องหาไปควบคุมตัวและสอบปากคำลงบันทึกการจับกุมที่ สน.ท้องที่จับกุม
ต่อมาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำตัวนายสหรัฐ ผู้ต้องหา ขึ้นรถไฟขบวนกรุงเทพ - สุไหงโก-ลก เพื่อนำตัวส่ง สภ.บ้านนาสาร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ท้องที่ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ปรากฎว่าเมื่อเวลา 01.10 น.ขณะขบวนรถไฟจอดที่สถานนีรถไฟหลังสวน จ.ชุมพร ผู้ต้องหาได้ฉวยโอกาสขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเผลอ วิ่งหนีกระโดดลงจากรถไฟเข้าไปในป่าละเมาะท่ามกลางความมืด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถไล่ติดตามจับกุมได้ทัน
ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวเมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 18 ก.พ.69 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลังสวน บอกว่าขณะนี้ได้ไล่ติดตามกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงทุกจุด เพื่อหาเบาะแส แต่ยังไม่สามารถติดตามจับกุม นายสหรัฐ คนไว ผู้ต้องหากระโดดรถไฟหลบหนี เพื่อนำตัวส่งไปดำเนินคดีที่ สภ.บ้านนาสาร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้