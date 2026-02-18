คึกคัก! ชาวไทยมุสลิมเบตงออกเลือกซื้อสินค้าอาหารเตรียมรับเดือนรอมฎอน

ยะลา - บรรยากาศย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา เริ่มคึกคัก ชาวไทยมุสลิมแห่เลือกซื้ออาหารแห้ง เครื่องปรุง และอินทผลัม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน หรือเดือนถือศีลอด แม้ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามค่าเงินบาทก็ตาม
วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา มีความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างเริ่มออกมาหาซื้ออาหารแห้ง เครื่องปรุงรสต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน อย่างผลไม้มหัศจรรย์ “อินทผลัม” ที่ขายดีแม้ราคาจะปรับขึ้นเล็กน้อยตามกลไกตลาด แต่บรรดาพี่ชาวไทยมุสลิมต่างพากันเดินทางมาเลือกซื้ออินทผลัมที่นำเข้าหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งแบบแห้ง แบบนิ่ม และแบบติดก้าน มีประชาชนสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก
สำหรับราคาอินทผลัมในปีนี้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยตามเกรดและสายพันธุ์ โดยราคาแบบลังเริ่มต้น 700 บาท ไปจนถึงระดับพรีเมียม 4,000 บาท ส่วนราคาปลีกแบบกล่องยังคงเริ่มต้นที่ 50 - 100 บาท ซึ่งทางร้านยืนยันว่าถึงแม้ราคาจะขยับขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ความต้องการของพี่น้องชาวไทยมุสลิมยังคงต้องการอยู่มากเพราะเป็นของทานในเดือนรอมฎอนช่วงละศิลอด
ด้าน นายดือราแม เปาะมา พ่อค้าขายอาหารแห้งและอินทผลัม บอกว่า ปีนี้เริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอนสินค้าในตลาดเริ่มคึกคัก สินค้าที่ขายดีนอกเหนือจากอินทผลัมแล้ว ยังมีชุดข้าวยำ สำหรับคนที่เวลาละศิลอดแล้วเบื่ออาหารประจำ จะมีเมนูข้าวยำเป็นตัวเลือกที่ขายดี โดยที่ร้านขาย น้ำบูดู กก.ละ 60 บาท มะพร้าวคั่ว ครึ่ง กก. 90 บาท ปลาบด ครึ่ง กก. 90 บาท และกือโปะ ห่อ 35 บาท กินคู่กับข้าวยำหรือน้ำชาอร่อยมาก
ทั้งนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้ดูดวงจันทร์ในเย็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ หากเห็นดวงจันทร์จะเริ่มถือศีลอดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ แต่หากไม่เห็นดวงจันทร์ จะเริ่มถือศีลอดพร้อมกันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นี้