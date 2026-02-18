กมธ.แรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนา "ผลการดำเนินงานของคณะอนุ ด้านการประกันสังคม ประจำปีงบฯ 69" ที่ จ.ตรัง

ที่ จ.ตรัง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำโดย นายนิรุตติ สุทธินนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ ที่ปรึกษา นักวิชาการ เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ได้จัดการสัมมนา เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องนครินทร์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการและผู้เข้าร่วมสัมมนา
การสัมมนาดังกล่าวเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคมตลอดปีงบประมาณ 2569 โดยมีประเด็นหลักที่น่าสนใจดังนี้ การปฏิรูประบบสิทธิประโยชน์ รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มแรงงานอิสระ (Gig Economy) ความยั่งยืนของกองทุน การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและมีความมั่นคงในระยะยาวของผู้ประกันตน การลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการเยียวยาที่เป็นธรรม