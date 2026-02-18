ผบช.ภ.9 เตรียมพร้อมรับ "รอมฎอน" เน้นดูแลความปลอดภัยประชาชน เข้มงวดชายแดน

ยะลา - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี บูรณาการกำลัง 3 ฝ่ายดูแลความสงบช่วงเดือนถือศีลอด พร้อมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่คุมเข้มสถานศึกษาและแนวชายแดน สร้างความเชื่อมั่นดึงนักท่องเที่ยว-นักลงทุนเข้าพื้นที่
วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ จ.ยะลา พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ผบช.ภ.9) เปิดเผยว่า สำหรับในเรื่องแผนในช่วงรอมฎอน แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ประชุมเตรียมการให้หน่วยกำลังทั้งหมด ไม่ว่าทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองทั้งหมด ที่มีหน้าที่ดูแลในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด ก็ได้กำชับในเรื่องการดูแลประชาชน โดยเฉพาะในช่วงรอมฎอน ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการถือศีลอด ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางไปประกอบศาสนกิจต่างๆ ทั้งทุกช่วงเวลานะ โดยเฉพาะช่วงค่ำคืนที่มีการละศีลอดแล้วออกมาจับจ่ายใช้สอย
“ส่วนการประชุมกับนายกรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ ข้อสั่งการสำคัญของนายกฯ ก็คือ ในเรื่องภายใน ก็คือกำลังต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีความพร้อม ต้องมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยกำลังก็ยังเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุอยู่ อันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง ซึ่งได้กำชับแม่ทัพภาคที่ 4 และตำรวจภูธรภาค 9 ไปแล้ว นอกจากนั้นการดูแลประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ รวมทั้งการกระดับในการดูแลชายแดน ส่วนในเรื่องอื่นก็มีมาตรการในการดูแลโรงเรียนการศึกษา จากเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราทราบ ก็ให้ตำรวจภูธรภาค 9 ไปเพิ่มมาตรการ ได้ไปทำในเรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะอะไรต่างๆ ต้องมาทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด” ผบช.ภ.9 กล่าว
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของการสร้างรั้วบริเวณชายแดน ก็มีการพูดถึงในที่ประชุมกับนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯ เต็มใจและสนับสนุนในด้านความมั่นคง เพราะว่ามองว่าในเรื่องของความมั่นคงกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจ ประชาชนจะไม่เกิดความเชื่อมั่นเมื่อมีเหตุ เพราะฉะนั้นก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง บูรณาการกำลัง ทำพื้นที่ให้มันสงบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ เพื่อที่ทุกคนจะได้มาท่องเที่ยว มาลงทุนในพื้นที่ อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านกำชับ