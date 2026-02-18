ผบช.ภ.9 มอบอินทผาลัมและน้ำหวานแก่กำลังพล 4 จังหวัดชายแดนใต้ รับศีลอดเดือนรอมฎอน

วันนี้ (18 ก.พ.) ที่หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) จังหวัดยะลา พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ผบช.ภ.9) เป็นประธานในพิธีมอบอินทผาลัมและเครื่องดื่มน้ำหวานแก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับใช้ในการละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่จะถึงนี้
ทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นการแสดงความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปกับการถือศีลอดตามหลักศาสนา พร้อมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดูแลสวัสดิการตำรวจ และการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ภาคใต้