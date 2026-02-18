xs
ภูเก็ตหารือ GIZ ดันแนวคิด City Lab เมืองเติบโตแบบโลว์คาร์บอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ผู้ว่าฯภูเก็ต นั่งหัวโต๊ะ หารือ GIZ ดันแนวคิด City Lab ส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ ขณะภูเก็ตสมาร์ทบัส นำเสนอแนวคิด E-School Bus ออกแบบ 3 เส้นทาง นำร่อง


นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม City Lab ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ โดยมี นายณรงค์ อ่อนอินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต, Ms. Dominika Kalinowska ผู้อำนวยการโครงการขนส่ง GIZ ประเทศไทย, นางสาววิลาสินี ภูนุชอภัย รองผู้อำนวยการโครงการ Urban-Act GIZ ประเทศไทย, ผู้แทนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development : PKCD) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ Ms. Dominika Kalinowska ผู้อำนวยการโครงการขนส่ง GIZ ประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรดำเนินงานในประเทศไทยมากกว่า 70 ปี และทำงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสนับสนุนความร่วมมือไทย–เยอรมนีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมุ่งเน้นด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย–เยอรมัน โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้มีการดำเนินการ 2 โครงการหลัก ได้แก่


โครงการความร่วมมือไทย–เยอรมันด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Cooperation on Energy, Mobility and Climate: TGC-EMC) ซึ่งมีแนวคิด City Lab for Phuket Sustainable Mobility และ โครงการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้ (Urban-Act)

นอกจากนั้น ตัวแทน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้นำเสนอแนวคิด E-School Bus ออกแบบ 3 เส้นทาง นำร่องเส้นทางจากโรบินสันถลางถึงโซนเทศบาล โดยเสนอขยายเส้นทางเดินรถเดิม ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้บริการนักเรียน คำนวณต้นทุนประมาณ 40 บาทต่อที่นั่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดและเตรียมนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)


นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดพัฒนาระบบข้อมูลขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์ (Real-time Public Transport Information) ร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสาร อาทิ รถบัสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ประกอบการเอกชน และ Airport Bus รวมถึงการพัฒนา Smart Parking สำรวจพื้นที่จอดรถของภาครัฐและเอกชน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้และความร่วมมือเพิ่มเติม

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แม้ภูเก็ตเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น โครงการที่นำเสนอถือเป็นแนวคิดที่ดี อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และการผลักดันให้เกิดขึ้นจริง อาทิ โครงการอุโมงค์กักเก็บและระบายน้ำ การพัฒนาขนส่งสาธารณะขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ระบบกักเก็บน้ำฝน และการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (Data Platform)


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณ GIZ ประเทศไทย และรัฐบาลเยอรมนี ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการหารือและพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป



