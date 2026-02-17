ยิ่งใหญ่! ททท.ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงาน “Chinese New Year 2026 @ HATYAI”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ททท.ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ HATYAI” ระหว่างวันที่ 17-20 ก.พ. 2569 คาดเงินสะพัด 50 ล้าน
วันนี้ (17 ก.พ.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ HATYAI” ระหว่างวันที่ 17-20 ก.พ. 2569 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนธรรมนูญวิถี เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลนครหาดใหญ่, สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Glory of HATYAI” คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 ราย และมีรายได้หมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การจัดงานมีเป้าหมายเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังสถานการณ์อุทกภัยปลายปี 2568 มุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและแตกต่าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้งนี้คาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรมที่ได้มาตรฐาน และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทย ชาวจีน และชาวมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ภายในงานจะมีกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงบนเวทีหลักจากศิลปินชื่อดังอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน ได้แก่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับวง The Parkinson และ Indigo, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับศิลปินดูโอ้ Serious Bacon และ Mirrr, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับวง Getsunova และศิลปินดูโอ้ Whal & Dolph และปิดท้ายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยศิลปิน Gavin D และ ZomMarie
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่จัดงานยังรวบรวมร้านอาหารและร้านสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 100 ร้านค้า ไฮไลท์กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแสดงเชิดสิงโตและมังกรเพื่อเสริมสิริมงคล, การแสดงนาฏศิลป์และกายกรรมจาก มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน, การแสดงพลุเฉลิมฉลองเปิดเมืองหาดใหญ่, การประดับไฟเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน, และ กิจกรรม Workshop DIY เสริมสร้างประสบการณ์อันเป็นสิริมงคล