นายกประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้ ย้ำ จนท.สร้างความเชื่อมั่นให้ ปชช.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำชับมาตรการเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้ (17 ก.พ.) ที่มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษา โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานข้อมูลอย่างละเอียด
ที่ประชุมได้ประเมินภาพรวมสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมรายงานความคืบหน้าทางคดี การควบคุมอาวุธปืนผิดกฎหมาย และการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดที่อาจเชื่อมโยงกับพฤติกรรมก่อเหตุรุนแรง โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะสถานศึกษา ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ
นายกรัฐมนตรีกำชับให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในเชิงป้องปราม ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนทั้งงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมืออย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และขับเคลื่อนการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน