นายกฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “นางศศิพัชร สินสโมสร” ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา ยกย่องความเสียสละของข้าราชการครู ท่ามกลางความอาลัยของทุกภาคส่วน
วันนี้ (17 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ณ วัดยูงทอง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัย
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรประทาน จำนวน 1 ไตร และผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 5 ไตร จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เปิดโคมเพลิงพระราชทาน พร้อมเชิญดอกไม้จันทน์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดอกไม้จันทน์ประทานของสมเด็จพระสังฆราช เข้าสู่พิธี โดยนายอนุทินได้ทำความเคารพเบื้องหน้าทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ก่อนหยิบดอกไม้จันทน์พระราชทานจุดไฟหลวงจากโคมพระราชทาน วางบนพานรับเพลิง และวางดอกไม้จันทน์ประทานตามลำดับต่อมาพระสงฆ์ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1,000,000 บาท และเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กระทรวงยุติธรรม จำนวน 200,000 บาท แก่ครอบครัวสินสโมสร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางศศิพัชร สินสโมสร อายุ 54 ปี ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะ “ครูผู้เสียสละ” จากความกล้าหาญที่ขอเข้าเป็นตัวประกันแทนนักเรียนหญิง ระหว่างเหตุการณ์คนร้ายวัย 18 ปีบุกเข้ามาภายในสถานศึกษา ก่อนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว คณะครู และลูกศิษย์ทั่วประเทศ
โดยนางศศิพัชร เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2514 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) สมรสกับนายเจษฎา สินสโมสร ครูโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ มีบุตร-ธิดา 2 คน ได้แก่ นายสุวิจักขณ์ สินสโมสร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเด็กหญิงธัญธร สินสโมสร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตลอดเส้นทางการทำงาน นางศศิพัชรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ และโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ระหว่างปี 2551-2559 ก่อนก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตั้งแต่ปี 2563 โดยมีผลงานเด่น “PATONG MODEL” และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งถือเป็นมรดกทางปัญญาที่สำคัญและสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทยอย่างยิ่ง