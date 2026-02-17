รวบคาชายแดน! ตร.สตูล สนธิกำลังบุกแม่สายปิดคดีแก๊งอุ้มสาว 18 เรียกค่าไถ่ทารุณ

สตูล - ตร.สตูล สนธิกำลังบุกเข้าจับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลในคดีแก๊งอุ้มสาว 18 เรียกค่าไถ่ทารุณเมื่อช่วงเดือน ส.ค. 2567
วันนี้ (17 ก.พ.) พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิพล เหมสลาหมาด ผบก.ภ.จว.สตูล มอบหมายให้ชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ ปรากฏชื่อ ผกก.สส.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง ผกก.สภ.แม่สาย และ พ.ต.ท.ฟัยซาล ฮะอุรา รอง ผกก.สส.สภ.ละงู นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและคอมมานโด (บก.ปพ.) เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามหมายค้นศาลจังหวัดเชียงราย
ผลการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม นายปราการ ชูเนียม อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูล ที่ จ.263/2567 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2567 ในข้อหา “ร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง” ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายที่ยังหลบหนีในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 นายปราการพร้อมพวกรวม 5 คน ได้ร่วมกันก่อเหตุอุกอาจ อุ้มหญิงสาววัย 18 ปี ออกจากบ้านพักใน อ.ละงู จ.สตูล ก่อนพาตัวไปกักขังที่คอกวัวใน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อใช้เป็นตัวประกันล่อให้ นายอภิสิทธิ์ (ผู้เสียหายอีกราย) ออกมาพบเพื่อเจรจาปัญหาส่วนตัว
เมื่อ นายอภิสิทธิ์ มาถึง กลุ่มคนร้ายได้ใช้ไม้เบสบอลรุมตี ใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะ และใช้มีดแทงที่ต้นขาและต้นแขนอย่างทารุณ เพื่อบังคับให้หาเงินมาไถ่ตัว จำนวน 550,000 บาท มิเช่นนั้นจะส่งตัวหญิงสาวไปขายยังประเทศเมียนมา โดยกลุ่มคนร้ายได้ชิงทรัพย์เป็นทองรูปพรรณหลายรายการ เงินสด และโทรศัพท์ไอโฟนไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงบังคับพาเหยื่อไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มอีกกว่า 150,000 บาท
ภายหลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.สส.ภ.9) ได้ระดมกำลังติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 4 ราย เหลือเพียงนายปราการที่ไหวตัวทัน หลบหนีข้ามภาคมาพักอาศัยอยู่กับภรรยาที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นานกว่า 1 ปีเศษ จนกระทั่งสายลับแจ้งเบาะแสชี้เป้า นำไปสู่การวางแผนบุกรวบตัวได้ในที่สุด
ในชั้นจับกุม นายปราการ ให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.แม่สาย ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ละงู จ.สตูล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ปิดฉากคดีอุ้มเรียกค่าไถ่รายใหญ่ของภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์