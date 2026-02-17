“สาทิตย์” เสียดายพ่ายอำนาจเงิน สะท้อนความล้มเหลว กกต.

ตรัง - “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พอใจผลเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง ในครั้งนี้ ชี้เห็นว่าการเมืองสุจริตเกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะในเขต 1-2 แต่ก็รู้สึกเสียดายในเขต 3-4 ที่ต้องพ่ายอำนาจเงิน สะท้อนความล้มเหลว กกต.
วันนี้ (17 ก.พ.) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.ตรัง หลายสมัย กล่าวถึงผลการเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง สมัยล่าสุดนี้ว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การเมืองสุจริตเกิดขึ้นได้จริง และสะท้อนถึงความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการชู “สมบัติพ่อเฒ่า” หรือ “กินเหยื่อไม่กินเบ็ด” แต่ก็ได้ผลแค่ในระดับหนึ่ง เฉพาะในเขต 3 และ 4 แต่ก็รู้สึกเสียดายสำหรับการเลือกตั้งในเขต 1 และ 2 ที่ต้องพ่ายแพ้ไป ทั้งที่มีคะแนนห่างกันไม่มาก ท่ามกลางกระแสชาวบ้านที่พูดถึงถึงเรื่องการซื้อเสียงกันอย่างรุนแรง แถมบางจุดยังมีการแจกกันไป 2-3 รอบ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการอะไรเลย อย่างไรก็ตาม ทุกคนในพรรคประชาธิปัตย์ยังคงพร้อมที่จะเดินหน้ายืนหยัดต่อสู้กันต่อไป
นายสาทิตย์ กล่าวอีกว่า ปรากฎการณ์การซื้อเสียงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทั้งในจังหวัดตรัง และหลายจังหวัดของภาคใต้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของ กกต. ในการเข้ามาจัดการ ทั้งที่มีงบประมาณในการดำเนินการ เช่น ทำการจัดตั้งผู้ตรวจการณ์เลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเพิ่มเติมในจุดนี้ แต่กลับไม่ทำอะไรและปล่อยให้มีการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬาร ขณะเดียวกันก็ยากที่จะหาคนมาเป็นพยาน เพราะต่างเกรงกลัวในเรื่องอิทธิพล ซึ่งตนคิดว่าจะนำปัญหานี้เข้าสู่สภาฯ เพื่อพูดคุยหาทางแก้ไขกัน ส่วนอนาคตก็คงขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่า จะปล่อยให้ทุนเทาครอบงำเราไปอีกยาวนานแค่ไหน เพราะนั่นจะยิ่งทำให้การทุจริตคอรัปชันรุนแรงมากขึ้น