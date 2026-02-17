กระบี่ - ชาวบ้าน ผงะ! พบปลาตายเกลื่อน พื้นที่ หมู่ 1 พบปลา ตายเกลื่อน “หนองทะเล” จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ "หนองทะเล" กระบี่ ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วบริเวณ คาดเกิดจากการน็อคน้ำ จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
วันนี้ (17 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบปลาหลากหลายชนิดลอยตายเกลื่อนบริเวณบึงหนองทะเล บนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาเลี้ยงชุมชนและโซนท่องเที่ยวใกล้เคียง
ต่อมานางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข ประมง อ.เมือง จ.กระบี่ พร้อมด้วยนายสุมิตร รักโอ่ ผญบ.ม.1 และเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองทะเล ลงพื้นที่ตรวจสอบพบซากปลาลอยตายจำนวนมาก ทั้งปลาตะเพียน ปลาในและปลานิล ลอยตายอยู่ตามริมตลิ่ง ขนาด 3-4 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม เริ่มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากสาเหตุจากอาการน๊อคน้ำ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีโรงงาน โดยพบว่าก่อนหน้านี้ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ปลาขาดอ๊อกซิเจน เบื้องต้นทางผู้ใหญ่บ้าน ได้นำชาวบ้านช่วยกันเก็บออกจากหนองน้ำ เนื่องจากกลัวว่าจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่า ปลาเริ่มทยอยตาย มาตั้งแต่ 2-3 ที่ผ่านมา จนวันนี้เริ่มลอยขึ้นมาและมีกลิ่นเน่าเหม็น ปกติหนองทะเล น้ำจะใสและมีปลาชุกชุม เหตุการณ์นี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนออกซิเจนในน้ำต่ำ หรือมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำกันแน่"