สตูลกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวชู “ทุ่งทานตะวันเขาทะนาน – ล่องเรือตกปลานาพญา”

สตูล – สตูลเปิดศักราชการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ชู “ทุ่งทานตะวันเขาทะนาน – ล่องเรือตกปลานาพญา” ปั้น Soft Power ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว
วันนี้ (17 ก.พ.) จังหวัดสตูลเปิดศักราชการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคัก พบนักท่องเที่ยวไทย-มาเลเซียทะลักเข้าพื้นที่ ชูสองจุดเช็คอินสวนกระแส “เขาทะนาน-นาพญา” ผสานเสน่ห์ชุดไทยประยุกต์และวิถีประมงพื้นบ้าน สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ฐานรากอย่างยั่งยืน
โดยบรรยากาศที่ ทุ่งทานตะวันเขาทะนาน ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า กำลังสบาย ดอกทานตะวันกว่า 2 ไร่ เบ่งบานเต็มที่ 100 แปอร์เซ็นต์ (Peak Season) อวดโฉมสีเหลืองอร่ามตัดกับภูเขาหินปูนตระหง่านตา ซึ่งนักท่องเที่ยวแห่ใช้บริการเช่าชุดไทยประยุกต์และสไบหลากสีในราคาย่อมเยาเพียง 50 บาท เพื่อถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย สะท้อนพลัง Soft Power ท้องถิ่นที่ดึงเอาเอกลักษณ์ผ้าไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่ร่วมแต่งกายสะท้อนความงดงามทางวัฒนธรรมพหุสังคมของสตูล
ในขณะเดียวกันที่ ชุมชนบ้านนาพญา ต.ละงู อ.ละงู ได้มีการเปิดกิจกรรม “ตกปลาตาหนา นาพญาฟิชชิ่ง ครั้งที่ 1” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานเปิดงาน เพื่อใช้กิจกรรมตกปลาเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวสาย Eco-Tourism โดยกิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประลองฝีมือนักแม่นเบ็ด แต่ยังรวมไปถึงการล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และการเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ จากชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกส่งกลับคืนสู่ “กองทุนพัฒนาชุมชน” เพื่อปรับปรุงท่าเรือและจุดบริการนักท่องเที่ยวในอนาคต
ซึ่งการบูรณาการทั้งสองกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ถือเป็นกลยุทธ์ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศผสานวัฒนธรรม” ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพื้นที่มียอดจองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด