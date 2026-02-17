ตำรวจท่องเที่ยวเปิดยุทธการล้างบางขยวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ จับ 7 ผู้ต้องหา ยึดของกลางหลายสิบล้าน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยว เปิด "ยุทธการ ล้างบางขบวนการค้ายาข้ามชาติ บนเกะพะงัน รวบผู้ต้องหา 7 ราย ยึดของกลางมูลค้าหลายสิบล้าน ดำเนินคดีขั้นสูงสุด เพิกถอนวีซาอัตโนมัติ คดีสิ้นสุดบุคคลเหล่านี้จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศทันที
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 เปิดเผยว่า ว่า ภายใต้นโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวระดมกวาดล้าง พฤติกรรมชาวต่างชาติ ที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม บนเกาะพะงัน ทำการประสาน นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปราม ขบวนการค้ายาเสพข้ามชาติ ในห้วงเทศกาลวาเลนไทน์ จนถึงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
จนกระทั้งมีการจับกุม รวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติหลายสัญชาติ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยาเสพติดจำนวนมาก มีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท และ ผลการปฎิบัติ สรุปผลการปฏิบัติการที่สำคัญ เช่น วันที่ 9 ก.พ. จับกุมนายเซอเก้ เซเมนอฟ Mr. Sergei Semenov อายุ 42 ปี สัญชาติรัสเซีย หลังซิ่งรถจักรยานยนต์ส่ายไปมาลักษณะคล้ายคนเสพยาในชุมชนบ้านมะเดื่อหวาน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้วิ่งหนี ขึ้นบ้านพักบนเขาพยายามทิ้งของกลาง แต่ไม่รอดถูกรวบตัวได้พร้อม โคเคน 2 ถุง และ คีตามีน 1 ถุงสารภาพซื้อมาจากงานปาร์ตี้เพื่อเสพและจำหน่าย จนขยายผลล่อซื้อยาผ่าน WhatsApp จับเอเย่นต์รัสเซียคาโรงยิม
วันที่ 10 ก.พ. จับกุมนายเยฟเกนี่ ดีโบฟสกี อายุ 33 ปี สัญชาติรัสเซีย ที่ใช้ฉายา "Jack" ขายโคเคนกรัมละ 4,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยใช้รหัสลับ "ชวนสูบบุหรี่" เจ้าหน้าที่บุกรวบตัวได้ที่ลานจอดรถ Podium Gym พร้อม โคเคน, เห็ดขี้ควาย และตราชั่งดิจิทัล และ จับหนุ่มตุรกีอยู่เกินกำหนด (Overstay) กว่า 200 วัน ตรวจสอบ นายอายแทค ซิมเซค (Mr. Aytac Simsek) อายุ 27 ปี สัญชาติตุรกี อยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay) 212 วัน และ รวบหนุ่มเบลเยียมขี่บิ๊กไบค์เสพยาอี
วันที่ 11 ก.พ. จับกุม นายแม็กซิม มูเซ็ท (Mr. Maxime Muset) อายุ 39 ปี สัญชาติเบลเยี่ยม ขณะขับขี่รถ จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ตรวจสอบพบสารเสพติด (MDMA) ในร่างกาย และ สารภาพเสพยาเสพติด
ทลายคลังยาหนุ่มโปรตุเกส ซุกโคเคนในกางเกงใน จับกุมนายลีโอนาโด้ (Mr. Leonardo Norberto Pires Da Cruz) อายุ 26 ปี สัญชาติโปรตุเกส ซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงใน และ ขยายผลค้นบ้านพบ ยาอี 62 เม็ด, ยางกัญชาเกือบ 400 กรัม และเห็ดขี้ควาย
วันที่ 13 ก.พ. เจ้าหน้าที่ซ้อนแผนจับกุม นายชาย อัลฟาซี (Mr. Shai Alfasi) อายุ 42 ปี สัญชาติอิสราเอล พ่อค้ายารายใหญ่ เจ้าของร้านอาหารดัง บนเกาะพะงัน ยึดยาเสพติด ชนิดต่างๆ เช่นยาอี, โคเคน, LSD, คีตามีน, เฮโรอีน และเห็ดขี้ควาย ซุกซ่อนในช่องลับกระเป๋าเดินทาง มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
วันที่ 15 ก.พ. จับกุม นายสเวน (เยอรมัน) และ น.ส.อัลที (อิตาลี) ที่มูนเฮ้าส์ บังกะโล พบพฤติกรรมนำยาเสพติดหลายชนิดมาแบ่งบรรจุถุงเล็กเตรียมจำหน่าย ค้นพบของกลางทั้ง MDMA, LSD (แสตมป์มรณะ), สปีด และเห็ดขี้ควาย ซุกซ่อนในตู้เย็นและผนังห้อง
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลาง ที่มีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดี ตามกฎหมายไทย ในขณะเดียวกัน ผู้ต้องหาทั้งหมด ที่เป็นชาวต่างชาติ หลังเข้าสู่ขบวนการตามกฎหมายไทยแล้ว ทาง ตม.ก็จะทำการระงับ เพิกถอนวีซ่า แบบอัตโนมัติ ขึ้นบัญชาแดง เพื่อพลักดันเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ตำรวจท่องเที่ยว ที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง และ ตำรวจ หน่วยปฎิบัติการพิเศษ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตม.รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กวดขันปราบปราม ชาวต่างชาติ ที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ประชาชน ในพื้นที่เกาะพะงัน ต่างชื่นชมเจ้าหน้าที่ว่าทำงานเป็นที่ประจักร และขอให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าปราบปราม การเเพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ไม่เป็นผลดี ต่อภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน