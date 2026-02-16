แม่ทัพภาคที่ 4 จับมือ ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดวงพูดคุยผู้นำศาสนา หารือแนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน ย้ำชัด "แบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้"

วานนี้ (16 ก.พ. 69) ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พล.ท. นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค 4 สน.) นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมพบปะ ผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บบิหลั่นประจำมัสยิด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสในมิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมอบรมส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้นำศาสนาอิสลามในการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนและประเด็นการพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี พลตรี ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผบ.ฉก.นราธิวาส พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา อิหม่ามประจำมัสยิด ชมรมมุสลิมะฮ์จังหวัดนราธิวาส กว่า 400 คน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกองกำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐ จึงจัดกิจกรรมในวันนี้ชึ้น เพื่อการมาพูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนอันประเสริฐเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย และปลอดภัย โดยเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ จังหวัดได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่าและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ อาทิ การประกวดซุ้มประตูมัสยิด ซึ่งจังหวัดมีมัสยิดประมาณ 689 แห่ง โดยจะมีการประกวดในระดับอำเภอและระดับจังหวัด พร้อมมอบถ้วยรางวัล รางวัลเงินสด รวมถึงรางวัลขวัญใจโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชน มัสยิด รวมถึงการเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด จัดกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน ระหว่างวันที่ 24–25 มีนาคม นี้ ซึ่งตรงกับช่วงปอซอแน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญ นอกจากนี้ หากประชาชน มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นใดที่ต้องการให้หน่วยทหาร ตำรวจ หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ สามารถเสนอผ่านผู้นำศาสนาได้ทันที จังหวัดจะอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำว่าทุกฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนรอมฎอน แต่หากมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้น มาตรการรักษาความปลอดภัยและความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ด้าน พล.ท. นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวกับผู้นำศาสนา เกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมและนโยบายความมั่นคง โดยระบุชัดเจนถึงกระแสการเคลื่อนไหวในพื้นที่ว่า "ขอยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่" พร้อมฝากถึงผู้นำศาสนาให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานและเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการบ่มเพาะทางความคิดที่ผิดเพี้ยน โดยเน้นย้ำว่าอนาคตของคนในพื้นที่ต้องฝากไว้กับการศึกษาและความรู้เท่าทันโลก นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังเปิดเผยถึงแผนการยกระดับความมั่นคงชายแดน เตรียมสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับมาเลเซีย โดยได้มีการเสนอขออนุมัติในหลักการเพื่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนต่อนายกรัฐมนตรีแล้วไปแล้ว เพื่อสกัดกั้นการเข้ามาก่อเหตุและภัยแทรกซ้อนตามแนวชายแดน ส่วนท่าข้ามที่ไม่จำเป็นและผิดกฎหมาย ถ้าปิดได้ก็ต้องปิด เพื่อให้คนที่ทำถูกกฎหมายอยู่ได้อย่างปลอดภัย
จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักศาสนาและบริบทความเป็นอยู่ในสังคมปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกัน มอบอินทผาลัมให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามในแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนด้วย