จ.นราธิวาส จัดพิธีสักการะบูชาเปิดศาลหลักเมือง นราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนเข้าชมความงดงาม รับเทศกาลตรุษจีน

วานนี้ (16 ก.พ.2569) ที่ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในพิธีสักการะบูชาศาลหลักเมืองนราธิวาส เพื่อเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าสักการะ "ศาลหลักเมืองนราธิวาส" เสริมสิริมงคลคู่แผ่นดินชายแดนใต้ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 ก.พ.69 โดยมี นายชาคริต สุรณัฐกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอนิรุทร บัวอ่อน ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียง
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศาลหลักเมืองนราธิวาสแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวนราธิวาส วันนี้ถือเป็นวันดี และอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดพิธีสักการะบูชาศาลหลักเมือง เพื่อจะได้ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์และความสง่างามของจังหวัดนราธิวาส โดยได้เริ่มเปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่รู้ข่าวเข้ามาสักการะอย่างต่อเนื่อง
จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดนราธิวาสได้เข้ามาสักการะเข้าขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามของศาลหลักเมืองนราธิวาสที่ควรค่าแก่การมาเยือน โดยเปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.
สำหรับศาลหลักเมืองนราธิวาส เป็นศาลหลักเมืองจัตุรมุขทรงปราสาทยอดเจดีย์ 9 ยอดหลังคากระเบื้องเคลือบโดยหลังคาคลุมพะไลทั้งสี่มุม มีประตู เข้าออกทั้งสี่ทิศ ที่บานประตูโลหะดุนรูปเทวดาผู้รักษาทิศทั้งสี่ ศาลหลักเมืองตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมย่อมุม ความสูงจากฐานประทักษิณถึงยอดสูงสุด 20.25 เมตรกว้าง 26 เมตร พื้นทางเข้าศาลเป็นอัฒจันทร์หินแกรนิตแกะสลักรูปหอยสังข์ซึ่งเป็นสิ่งมงคลในศาสนาพุทธและพราหมณ์ฮินดูบริสุทธิ์ตัวอาคารศาลหลักเมืองเป็นหินอ่อนแกะสลักลวดบัวลวดลายรวยระกาหน้าบัน ปูนปั้นหล่อถอดพิมพ์ องค์ระฆังแปดเหลี่ยมยอดบัวกลุ่ม 3 ชั้น รูปแบบทางสถาปัตยกรรมคลี่คลายจากรูปแบบสถาปัตยกรรมศรีวิชัยและภาคใต้ตอนล่าง ภายในเป็นฝ้าเพดานแปดเหลี่ยมมีภาพจิตรกรรมฅกรราศีโคจรรอบเสาหลักเมืองล้อมรอบด้วยภาพเขียนสีเทวดาประจำทิศทั้งแปด มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก