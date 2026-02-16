พบน้ำเสียโผล่กลาง “หาดโล๊ะปาเหรด” เกาะยาวใหญ่ ชาวบ้านร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแล

พังงา – พบน้ำเสียโผล่กลาง “หาดโล๊ะปาเหรด” เกาะยาวใหญ่ ชาวบ้านร้องตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล และ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หวั่นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ หลังมีการพบคราบน้ำเสียไหลลงสู่ชายหาด บริเวณ ชายหาดโล๊ะปาเหรด ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงและมีความยาวมากที่สุดแห่งหนึ่งของ เกาะยาวใหญ่ เพราะเกรงว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามวันนี้ ( 16 ก.พ.) นายศุภเลิศ ปลูกไม้ดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอเกาะยาว ว่า มีชาวบ้านโพสต์ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นน้ำเสียผุดขึ้นกลางชายหาดโล๊ะปาเหรด ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะยาวใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นายศุภเลิศ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ระบบกำจัดน้ำเสียของ เทศบาลตำบลพรุใน อาจยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบางแห่งอาจมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือบางแห่งอาจไม่มีระบบรองรับอย่างถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุในได้ลงพื้นที่นำปูนขาวไปโรยบริเวณจุดที่พบน้ำเสียหลายจุด อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้อง ยังตั้งข้อสงสัยว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นตอของน้ำเสียอย่างจริงจังต่อไป