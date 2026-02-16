วันที่ 14 ก.พ. 69 ณ บริเวณหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ราไว แคมป์ปิ้ง” (Rawai Beach Camping) ครั้งที่ 3
ภายใต้การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายประพันธ์ ขาวดี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสตูล กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ราไวแคมป์ปิ้ง ครั้งที่ 3 ดังนี้
1. นายสุวิทย์ ขาวดี สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสตูล
2. นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เขต2 จังหวัดสตูล
3. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
4. นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
5.นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี พัฒนาการจังหวัดสตูล
และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลขอนคลาน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
สำหรับกิจกรรม “ราไว แคมป์ปิ้ง” (Rawai Beach Camping) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ตำบลขอนคลาน ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลขอนคลาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน