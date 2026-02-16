เกษตรกรสตูลใจเด็ดโค่นยางปลูกสวนละมุดโกยเงินแสน ชูเมนูเด็ด “ข้าวเหนียวละมุด” เพิ่มมูลค่า

สตูล – รองผู้ว่าฯ สตูล นำทีมเกษตรลงพื้นที่อำเภอท่าแพ เยี่ยมชมสวน “ละมุดพันธุ์สาลี่เวียดนาม” พืชทางเลือกใหม่ หลังเกษตรกรตัดสินใจเปลี่ยนสวนยางเป็นสวนผลไม้ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ชูจุดขายแปรรูป “ข้าวเหนียวละมุดและสมูทตี้ละมุด” เพิ่มมูลค่า
วันนี้ (16 ก.พ.) นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายมิตร ยอดทอง เกษตรจังหวัดสตูล และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เพื่อเยี่ยมชมแปลงละมุดของ นางพัชรี ทิ้งน้ำรอบ เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามกิจกรรม “ละมุด พืชทางเลือกขุมทรัพย์ใหม่ เปลี่ยนดินให้เป็นเงินอย่างยั่งยืน”
นางพัชรี เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นว่า เดิมทีพื้นที่ 3 ไร่ครึ่งแห่งนี้เคยเป็นสวนยางพารา แต่ในช่วงปี 2562 ประสบปัญหาราคายางตกต่ำอย่างหนัก เหลือเพียง 3 กิโลกรัมร้อย จนครอบครัวแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว จึงตัดสินใจคุยกับคนในครอบครัวเพื่อหาทางรอด โดยเลือกปลูก “ละมุดพันธุ์สาลี่เวียดนาม” จำนวน 150 ต้น ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้มาจากจังหวัดกำแพงเพชร ควบคู่ไปกับการปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียน เช่น โหระพา ชะอม พริก และแตงกวา เพื่อให้มีรายได้รายวันรองรับในช่วงที่รอละมุดให้ผลผลิต
“ตอนนั้นถ้ายังปลูกยางต่อ คงผ่อนรถไม่ไหวแน่ เลยตัดสินใจศึกษาข้อมูลอยู่ 4-5 ปี เห็นว่าละมุดตามบ้านเรือนถูกโค่นไปหมด ตลาดมีความต้องการสูง ไปเดินตลาดทีไรก็เห็นคนแย่งกันซื้อ เลยมั่นใจว่านี่คือทางเลือกใหม่” นางพัชรี กล่าวด้วยรอยยิ้ม
สำหรับเทคนิคการดูแล นางพัชรี เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความสบายใจของผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง แม้จะมีอุปสรรคเรื่องแมลงวันทอง แต่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดในการใช้กาวดักและตัวล่อแมลง รวมถึงการห่อผลด้วยถุงพลาสติกและการตัดแต่งกิ่งให้ต้นต่ำเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลจัดการ
ปัจจุบันผลผลิตละมุดสาลี่ของสวนแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยในปี 2568 คาดการณ์ผลผลิตเกือบ 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) ราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-80 บาท ตามขนาดไซส์ นอกจากนี้ยังมีการตอนกิ่งพันธุ์จำหน่ายในราคาต้นละ 250 บาท สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับความเชื่อมั่น
ด้าน นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวชื่นชมความกล้าหาญของเกษตรกรที่ยอมปรับเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพพื้นที่ พร้อมระบุว่า จุดเด่นของสวนนี้คือการทำงานแบบครอบครัว มีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจน และมีการแปรรูปที่น่าสนใจ โดยวันนี้ได้ลองชิม “ข้าวเหนียวละมุด” และ “สมูทตี้ละมุด” รสชาติหวานกลมกล่อมเข้ากันได้ดีมาก ไม่แพ้ข้าวเหนียวมะม่วงเลย เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ยอดเยี่ยม อยากฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นว่าอย่าเปลี่ยนตามกระแส แต่ให้เปลี่ยนตามข้อมูลและการศึกษาอย่างจริงจังเหมือนครอบครัวนี้
ทั้งนี้ จังหวัดสตูลเตรียมผลักดันให้ละมุดเป็นพืชทางเลือกที่สำคัญ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีและการจดบันทึกข้อมูลมาใช้ เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปสนใจสั่งจองได้ที่ 087-968-0451